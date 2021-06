ROMA – Stadion Olimpico yang terletak di Kota Roma, Italia, akan menjadi saksi bisu dimulainya perhelatan ajang sepakbola bergengsi antarnegara Benua Biru, yakni Piala Eropa 2020 (Euro 2020). Opening ceremony atau pesta pembukaan Piala Eropa 2020 akan berlangsung pada Sabtu 12 Juli 2021 dini hari WIB.

Usai menggelar pesta pembukaan, Stadion Olimpico akan langsung menjadi venue laga pembuka Piala Eropa 2020. Laga itu akan mempertemukan tuan rumah, Timnas Italia, dengan Turki.

Sebelum menggelar serangkaian acara pembuka Piala Eropa 2020, mari mengenal lebih jauh soal serba-serbi soal Stadion Olimpico. Mulai dari sejarah singkat hingga penyelenggaraan acara pembuka Piala Eropa 2020 di Stadion Olimpico, akan diulas.

Stadion Olimpico sendiri diketahui merupakan fasilitas olahraga terbesar di Kota Roma. Stadion ini bisa menampung hingga 70.634 penonton. Berdiri sejak 1937, Stadion Olimpico menjadi salah satu stadion tertua di dunia.

BACA JUGA: Timnas Spanyol Punya Senjata Rahasia di Piala Eropa 2020, Siapa dia?

Saat baru berdiri, venue olahraga ini diberi nama Stadio dei Cipressi. Pada 1950, stadion tersebut pun mengalami renovasi dan mengalami perubahan nama menjadi Stadion dei Centomila. Baru pada 1960, stadion ini mulai disebut Olimpico. Penamaan ini diberikan karena stadion tersebut ditunjuk untuk menggelar upacara pembukaan Olimpiade Musim Panas 1960.

BACA JUGA: Jelang Timnas Turki vs Italia, Donnarumma Penuh Semangat Mulai Perjalanan di Piala Eropa 2020

Stadion Olimpico pun pernah menggelar sederet pertandingan bergengsi di dunia sepakbola. Selain tuan rumah Olimpiade Musim Panas 1960, stadion ini dipercaya menggelar Piala Eropa 1986. Kompetisi itu pun dimenangi oleh Italia usai mengalahkan Yugoslavia di partai final.

Selanjutnya, Stadion Olimpico juga menggelar Kejuaraan Atletik Eropa pada 1974 hingga partai laga final Liga Eropa 1977. Laga final Liga Champions pun pernah digelar di sana pada 1996 dan 2009. Kemudian, ada Piala Dunia pada 1990 yang juga digelar di sana.

Kini, Stadion Olimpico bersiap untuk menggelar pesta pembukaan dan pertandingan perdana di Piala Eropa 2020. Stadion Olimpico tak hanya akan menjadi venue laga Timnas Turki vs Italia.

Ada tiga laga lagi di Piala Eropa 2020 yang digelar di sana. Dua laga di antaranya merupakan babak penyisih Grup A yang mempertemukan Timnas Italia dengan Swiss dan Wales. Sementara itu, satu laga lainnya adalah babak perempatfinal Piala Eropa 2020.

Dengan sejarah mengesankan dari Stadion Olimpico, pembukaan Piala Eropa 2020 pun dipercaya akan berjalan dengan menarik. Terlebih, opening ceremony dan laga pembuka Piala Eropa 2020 dapat disaksikan penonton secara langsung.

Tetapi mengingat situasi yang masih dalam ancaman virus Covid-19, jumlah penonton bakal dibatasi, yakni hanya 25 persen dari kapasitas stadion. Dalam opening ceremony nanti, lagu resmi Piala Eropa 2020 yang berjudul ‘We Are The People’ pun akan diperdengarkan untuk pertama kalinya. Lagu ini bakal dinyanyikan oleh Bono and The Edge yang berkolaborasi dengan DJ sekaligus produser Martin Garrix.