MANCHESTER – Gelandang andalan Manchester City, Kevin De Bruyne didapuk sebagai PFA Player of The Year Liga Inggris 2020-2021. De Bruyne yang tampil luar biasa di Liga Inggris 2020-2021 itu pun akhirnya diganjar gelar pemain terbaik oleh Asosiasi Sepakbola Profesional (PFA).

Tentu tak mengagetkan jika De Bruyne sukses meraih gelar individu prestisius tersebut. Pada musim lalu pun, De Bruyne yang gagal membawa Man City juara Liga Inggris saja mendapatkan gelar PFA Player of The Year Liga Inggris 2019-2020.

Apalagi ketika De Bruyne sukses membawa Man City juara dan menjadi aktor di balik keberhasilan The Citizens tersebut, maka tentu ia layak diganjar PFA Player of The Year Liga Inggris 2020-2021.

Keberhasilan De Bruyne memenangkan gelar itu menjadi sebuah catatan menarik untuknya, di mana ia berhasil menyamai pencapaian Thierry Henry dan Cristiano Ronaldo sebagai pemain yang dapat memenangkan gelar pemain terbaik tersebut secara dua kali beruntun.

De Bruyne lantas mengalahkan sejumlah pemain hebat lainnya untuk bisa menjadi pemain terbaik Liga Inggris musim ini.

Tepatnya De Bruyne mengungguli gelandang Manchester United, Bruno Fernandes, Harry Kane (Tottenham Hotspur), Ilkay Gundogan (Man City), Phil Foden (Man City), dan Ruben Dias (Man City). Menarik tentunya melihat nominasi di atas, karena Kane jelas menjadi penantang tersulit De Bruyne.

Sebab striker Tottenham itu berstatus sebagai top skor dan pencetak assist terbanyak di Liga Inggris 2020-2021 dengan 23 gol dan 14 assist. Sedangkan De Bruyne nyatanya hanya bisa mengoleksi enam gol dan 12 assist di sepanjang Liga Inggris 2020-2021.

Secara statistik, De Bruyne tentu kalah jauh dengan Kane. Namun kontribusi De Bruyne terhadap Man City hingga akhirnya memenangkan gelar Liga Inggris 2020-2021 tampaknya juga menjadi bahan pertimbangannya. Hal menarik lainnya tentu De Bruyne sanggup mengalahkan Dias dalam perebut PFA Player of The Year Liga Inggris 2020-2021 tersebut. Sebab Dias sendiri adalah pemain terbaik Liga Inggris 2020-2021 versi premier league. Kehadiran Dias di musim panas 2020 membuat pertahanan Man City semakin menakutkan. Gara-gara perannya dalam menjaga gawang Man City itu, Dias pun mendapatkan gelar pemain terbaik Liga Inggris 2020-2021 versi premier league. Jadi, Man City memiliki dua pemain terbaik di Liga Inggris 2020-2021, yakni De Bruyne dan Dias. Sementara itu, pemain Man City yang lain, yakni Phil Foden juga berhasil membawa pulang PFA Young Player of The Year Liga Inggris 2020-2021.