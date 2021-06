DUBAI - Mantan pelatih Tim Nasional (Timnas) Vietnam, Phan Thanh Hung, menyebut ada empat pemain Timnas Indonesia yang dinilainya menyebalkan. Sebanyak empat pemain yang dimaksud adalah Egy Maulana Vikri, Evan Dimas, Witan Sulaeman dan Kushedya Yudo.

Keempatnya dinilai menyebalkan karena selain mempunyai kecepatan di atas rata-rata, juga mempunyai visi bermain yang memukau. Phan Thanh Hung memberi penilaian setelah melihat Timnas Indonesia menahan Thailand 2-2.

(Evan Dimas sangat diwaspadai Vietnam)

Phan Thanh Hung menilai, Timnas Indonesia mampu membuat serangan yang efektif dibarengi kecepatan yang tinggi di laga tersebut. Keberanian para pemain dinilai sukses menjalankan taktik serangan balik yang diandalkan.

"Di dalamnya, semua pemain Timnas Indonesia bermain sangat cepat. Mereka melakukan serangan balik dengan sangat berani dan efektif karena mereka berlari sangat cepat dengan teknik tinggi," ucap Phan Thanh Hung dikutip dari media Vietnam Thethao247 pada Minggu (6/6/2021).

Phan Thanh Hung pun selaku mantan pelatih memiliki angan-angan. Jika masih menangani Vietnam, ia akan menginstruksikan para pemainnya untuk menghentikan keempat nama tersebut.

"Indonesia memiliki tiga pemain yang saya ingat dengan jelas bermain sangat baik: No. 6 Evan Dimas, No. 8 Witan Sulaeman dan No. 10 Egy Maulana. Lalu untuk nomor 9, Kushedya Hari Yudo, juga bermain dengan sangat fleksibel," ucap pelatih Timnas Vietnam pada 2012 ini.

(Egy Maulana dan Evan Dimas, dua pemain yang diwaspadai Vietnam)

"Saya ingin mengalahkan mereka, tapi tetap harus berhati-hati dengan kecepatan dan determinasi mereka. Pelajaran dari Thailand sangat jelas, mereka menunjukkan tekad mereka untuk mendapatkan 3 poin dan bermain ofensif, tetapi Indonesia membuat mereka membayar dengan permainan yang sangat menyebalkan itu," lanjutnya.

Timnas Vietnam dinilai akan kesulitan saat melawan Timnas Indonesia pada Senin 7 Juni 2021 di Stadion Al-Maktoum, Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Laga ini berlangsung pada jam yang sama seperti melawan Thailand yakni pukul 23.45 WIB.