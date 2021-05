GELARAN Piala Eropa 2020 segera dimulai. Ajang yang diselenggarakan di 11 negara tersebut itu akan berlangsung selama satu bulan, dan dimulai pada 11 Juni malam waktu Eropa atau 12 Juni 2021 dini hari WIB. Seluruh pertandingan akan disiarkan oleh MNC Group lewat RCTI, MNCTV, dan iNews serta MNC Vision Networks (MVN) selaku pemegang hak siar.

Sebanyak 24 tim akan saling memperebutkan titel Piala Eropa edisi ke-60 yang seharusnya digelar pada tahun lalu. Namun setelah penundaan satu tahun lebih akibat pandemi Covid-19, para pecinta sepakbola akhirnya akan segera dimanjakan dengan berbagai pertandingan Piala Eropa 2020.

Pertandingan pembuka Piala Eropa 2020 akan dibuka dari Grup A yang mempertemukan Turki vs Italia. Laga tersebut akan berlangsung di kandang Italia, Stadio Olimpico, pada Sabtu 12 Juni 2021 dini hari WIB.

Baca juga Kilas Balik Piala Eropa 1984: Prancis Raih Kesuksesan Besar

Laga seru pada matchday pertama akan mempertemukan Inggris vs Kroasia yang berada di Grup D. Ini seperti menjadi partai ulangan di semifinal Piala Dunia 2018, di mana Kroasia mampu menumbangkan Inggris dengan skor 2-1. Laga berlangsung di Stadion Wembley, Minggu 13 Juni 2021 malam WIB.

Baca juga Piala Eropa 2020, Mason Mount dan Phil Foden Diyakini Bersinar Bersama Timnas Inggris

Tak kalah serunya akan terjadi di Grup F. Sebab, pada grup tersebut termasuk dalam grup neraka karena diisi Portugal, Prancis, Jerman, ditambah Hungaria. Tiga tim raksasa Eropa itu akan saling bertemu dan hanya akan ada dua tempat tersedia untuk lolos ke babak selanjutnya.

Laga Jerman vs Prancis akan berlangsung pada Rabu 16 Juni 2021 dini hari WIB. Lalu, Portugal vs Jerman pada Sabtu 19 Juni 2021 malam WIB, dan Portugal vs Prancis pada Kamis 24 Juni 2021 dini hari WIB.

Berikut jadwal lengkap fase Grup Piala Eropa 2020 yang akan disiarkan secara langsung oleh MNC Group. Grup A Turki vs Italia: Sabtu, 12 Juni 2021 pukul 02.00 WIB (Live RCTI, iNews, dan Soccer Channel) Wales vs Swiss: Sabtu, 12 Juni 2021 pukul 20.00 WIB (Live MNCTV, iNews, dan Soccer Channel) Turki vs Wales: Rabu, 16 Juni 2021 pukul 23.00 WIB (Live RCTI, iNews, dan Soccer Channel) Italia vs Swiss: Kamis, 17 Juni 2021 pukul 02.00 WIB (Live RCTI, iNews, dan Soccer Channel) Swiss vs Turki: Minggu, 20 Juni 2021 pukul 23.00 WIB (Live MNC Sports) Italia vs Wales: Minggu, 20 Juni 2021 pukul 02.00 WIB (Live RCTI, iNews, dan Soccer Channel) Grup B Denmark vs Finlandia: Sabtu, 12 Juni 2021 pukul 23.00 WIB (Live RCTI, iNews, dan Soccer Channel) Belgia vs Rusia: Minggu, 13 Juni 2021 pukul 02.00 WIB (Live RCTI, iNews, dan Soccer Channel) Finlandia vs Rusia: Rabu, 16 Juni 2021 pukul 20.00 WIB (Live MNCTV, iNews, dan Soccer Channel) Denmark vs Belgia: Kamis, 17 Juni 2021 pukul 23.00 WIB (Live RCTI, iNews, dan Soccer Channel) Rusia vs Denmark: Selasa, 22 Juni 2021 pukul 02.00 WIB (Live MNC Sports) Finlandia vs Belgia: Selasa, 22 Juni 2021 pukul 02.00 WIB (Live RCTI, iNews, dan Soccer Channel) Grup C Austria vs Makedonia: Minggu, 13 Juni 2021 pukul 23.00 WIB (Live Soccer Channel) Belanda vs Ukraina: Senin, 14 Juni 2021 pukul 02.00 WIB (Live RCTI, iNews, dan Soccer Channel) Ukraina vs Makedonia: Kamis, 17 Juni 2021 pukul 20.00 WIB (Live MNCTV, iNews, dan Soccer Channel) Belanda vs Austria: Jumat, 18 Juni 2021 pukul 02.00 WIB (Live RCTI, iNews, dan Soccer Channel) Makedonia vs Belanda: Senin, 21 Juni 2021 pukul 23.00 WIB (Live RCTI, iNews, dan Soccer Channel) Ukraina vs Austria: Senin, 21 Juni 2021 pukul 23.00 WIB (Live MNC Sports) Grup D Inggris vs Kroasia: Minggu, 13 Juni 2021 pukul 20.00 WIB (Live MNCTV, iNews, dan Soccer Channel) Skotlandia vs Republik Ceko: Senin, 14 Juni 2021 pukul 20.00 WIB (Live Soccer Channel) Kroasia vs Republik Ceko: Jumat, 18 Juni 2021 pukul 23.00 WIB (Live RCTI, iNews, dan Soccer Channel) Inggris vs Skotlandia: Sabtu, 19 Juni 2021 pukul 02.00 WIB (Live RCTI, iNews, dan Soccer Channel) Kroasia vs Skotlandia: Rabu, 23 Juni 2021 pukul 02.00 WIB (Live MNC Sports) Republik Ceko vs Inggris: Rabu, 23 Juni 2021 pukul 02.00 WIB (Live RCTI, iNews, dan Soccer Channel) Grup E Polandia vs Slovakia: Senin, 14 Juni 2021 pukul 23.00 WIB (Live RCTI, iNews, dan Soccer Channel) Spanyol vs Swedia: Selasa, 15 Juni 2021 pukul 02.00 WIB (Live RCTI, iNews, dan Soccer Channel) Swedia vs Slovakia: Jumat, 18 Juni 2021 pukul 20.00 WIB (Live Soccer Channel) Spanyol vs Polandia: Minggu, 20 Juni 2021 pukul 02.00 WIB (Live RCTI, iNews, dan Soccer Channel) Slovakia vs Spanyol: Rabu, 23 Juni 2021 pukul 02.00 WIB (Live RCTI, iNews, dan Soccer Channel) Swedia vs Polandia: Rabu, 23 Juni 2021 pukul 02.00 WIB (Live MNC Sports) Grup F Hungaria vs Portugal: Selasa, 15 Juni 2021 pukul 23.00 WIB (Live RCTI, iNews, dan Soccer Channel) Prancis vs Jerman: Rabu, 16 Juni 2021 pukul 02.00 WIB (Live RCTI, iNews, dan Soccer Channel) Hungaria vs Prancis: Sabtu, 19 Juni 2021 pukul 20.00 WIB (Live MNCTV, iNews, dan Soccer Channel) Portugal vs Jerman: Sabtu, 19 Juni 2021 pukul 23.00 WIB (Live RCTI, iNews, dan Soccer Channel) Portugal vs Prancis: Kamis, 24 Juni 2021 pukul 02.00 WIB (Live RCTI, iNews, dan Soccer Channel) Jerman vs Hungaria: Kamis, 24 Juni 2021 pukul 02.00 WIB (Live MNC Sports)