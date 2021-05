SEJUMLAH pemain kariernya melonjak setelah meninggalkan Chelsea. Setelah gagal total bersama Chelsea, karier pemain-pemain yang akan dibahas di bawah ini melonjak drastis setelah tak lagi mencari nafkah di Stamford Bridge.

Sejatinya, pemain-pemain ini mempunyai skill mumpuni. Namun, karena tak cocok dengan gaya permainan Chelsea, karier mereka pun mandek. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pemain yang kariernya melonjak setelah tinggalkan Chelsea:

5. Romelu Lukaku

Romelu Lukaku didatangkan Chelsea dari RSC Anderlecht pada musim panas 2011, atau ketika usianya masih 18 tahun. Usia muda plus tampil di kompetisi level tinggi Liga Inggris membuat Lukaku gagal mengatasi tekanan. Selama berstatus pemain Chelsea dalam kurun 2011-2014, Lukaku hanya tampil di 15 pertandingan tanpa mencetak satu gol pun.

Akan tetapi peruntungan Romelu Lukaku berubah ketika diboyong Everton. Pria berpaspor Belgia jadi salah satu penyerang tajam di Liga Inggris. Setelah mencetak 87 gol dari 166 penampilan bareng The Toffees, Romelu Lukaku diboyong Manchester United pada musim panas 2017.

BACA JUGA: Juara Piala FA, Dua Pemain Leicester City Bentangkan Bendera Palestina

Sempat dua musim membela Manchester United, Lukaku kini berseragam Inter Milan. Bersama Inter Milan, Lukaku tumbuh sebagai mesin gol tim. Dari 94 pertandingan di semua kompetisi, Lukaku mengemas 63 gol dan 16 assist untuk Inter Milan.

4. Declan Rice

Declan Rice meninggalkan akademi Chelsea pada 2013, atau di usia 14 tahun. Ia memilih melanjutkan karier bersama klub asal London lainnya, West Ham United.

Empat tahun berselang, Declan Rice dipromosikan ke tim senior The Hammers –julukan West Ham. Kemampuan bermain di dua posisi (bek tengah dan gelandang) merupakan nilai tambah bagi Declan Rice. Berkat kiprah apiknya bersama West Ham United, Declan Rice kini berstatus sebagai gelandang andalan Timnas Inggris, dan telah mencatatkan 15 caps.

3. Mohamed Salah

Mohamed Salah didatangkan Chelsea dari FC Basel pada Januari 2014. Datang ketika usianya belum genap 22 tahun, winger berpaspor Mesir gagal mengatasi tekanan. Alhasil, Mohamed Salah sempat dipinjamkan ke Fiorentina pada musim dingin 2015.

Bersinar bersama Fiorentina membuat AS Roma tertarik meminjam Salah dari Chelsea pada musim panas 2015. Kubu The Blues –julukan Chelsea– pun menerima tawaran tersebut, sebelum akhirnya dibeli permanen oleh AS Roma pada musim panas 2016. Selama membela Roma (2015-2017), Mohamed Salah tampil di 83 laga dengan raihan 34 gol.

Sejak 2017 hingga kini, Mohamed Salah membela Liverpool. Mohamed Salah tumbuh sebagai mesin gol Liverpool. Dari 200 penampilan, Mohamed Salah mengemas 124 gol. Berkat bantuan Mohamed Salah, Liverpool memenangkan masing-masing satu trofi Liga Inggris, Liga Champions, Piala Super Eropa dan Piala Dunia Klub.

2. Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne resmi gabung Chelsea pada musim panas 2012. Ia didatangkan dari klub Belgia, KRC Genk. Namun, De Bruyne tak langsung dimainkan bersama Chelsea, melainkan dipinjamkan ke Werder Bremen di sepanjang musim 2012-2013. Dari 34 penampilan bareng Bremen, De Bruyne mengemas 10 gol dan 10 assist.

Pencapaian itu membuat pelatih Chelsea Jose Mourinho tertarik menyertakan De Bruyne untuk mengarungi musim 2013-2014. Kenyataannya, De Bruyne tak cukup memikat hati Mourinho.

Alhasil, De Bruyne dipinjamkan ke Wolfsburg pada musim dingin 2014 sebelum dibeli permanen enam bulan kemudian. Selama membela Wolsburg (2014-2015), gelandang berambut pirang mengemas 20 gol dan 37 assist dari 73 penampilan.

Sukses bersama Wolfsburg, De Bruyne diboyong Manchester City. Membela Manchester City sejak 2015, De Bruyne mengemas 66 gol dan 106 assist dari 260 penampilan. Berkat bantuan De Bruyne juga, Manchester City memenangkan 10 trofi dalam enam musim terakhir.

Saat ini, De Bruyne pun berpeluang memenangkan trofi Ballon dOr 2021. Trofi berbentuk bola emas kemungkinan didapatkan De Bruyne jika ia mengantarkan Manchester City juara Liga Champions 2020-2021 atau membawa Belgia kampiun Piala Eropa 2020.

1. Tariq Lamptey

Tariq Lamptey meninggalkan tim muda Chelsea demi gabung Brighton & Hove Albion per Januari 2020. Sejak saat itulah, posisi wing back atau fullback kanan Brighton selalu ditempati pesepakbola 20 tahun ini.

Sayangnya, musim ini Tariq Lamptey terkendala dengan cedera. Sebelum cedera, Tariq Lamptey cukup aktif menyerang. Terbukti dalam 11 penampilan di Liga Inggris 2020-2021, pemain keturunan Ghana ini mengemas tiga gol.