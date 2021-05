STADION termegah di Dunia menjadi bukti bahwa sepakbola kini menjadi industri yang menguntungkan. Beberapa klub atau pemerintah memutuskan membangung stadion-stadion megah demi mudah mendapatkan kesempatan menggelar sejumlah turnamen sepakbola bergenggsi, seperti Piala Dunia.

Sejauh ini memang sudah cukup banyak stadion-stadion megah yang terdapat se-antero Dunia. Akan tetapi setidaknya terdapat lima stadion dengan status paling megah di dunia pada saat ini.

Berikut lima stadion termegah yang ada di dunia saat ini:

5. Estadio Azteca (Meksiko City/Meksiko)

Stadion yang terdapat di Mexico City ini selesai dibangun pada tahun 1966. Stadion kebanggaan rakyat Meksiko sendiri memiliki kapasitas 87.523 penonton. Estadio Azteca dibedakan berdasarkan jumlah ruang pribadi yang dimilikinya untuk menampung klien korporat besar.

Ada total 856 ruang pribadi yang merupakan tempat duduk premium. Stadion ini telah menjadi tuan rumah bagi dua Piala Dunia pada tahun 1970 dan 1986, serta kompetisi sepakbola internasional lainnya, seperti Piala Konfederasi FIFA dan Gold Cup. Stadion ini juga jadi saksi bisu terciptanya gol paling kontroversial dalams sejarah sepakbola, yakni gol Tangan Tuhan milik Diego Maradona.

4. Estadio Camp Nou (Barcelona/Spanyol)

Estadio Camp Nou merupakan markas dari klub papan atas Spanyol, yakni Barcelona. Stadion ini adalah stadion sepakbola terbesar di Eropa hingga saat ini dengan memiliki kapasitas 99.354 penonton.

Awalnya dibangun pada tahun 1957, Estadio Camp Nou sedang menjalani rekonstruksi besar-besaran saat ini. Estadio Camp Nou sendiri menjadi saksi bisu di balik kesuksesan demi kesuksesan yang sudah ditorehkan oleh Barca.

3. Old Trafford Stadium (Manchester/Inggris)





Old Trafford Stadium adalah kandang dari klub tersukses di Liga Inggris, yaitu Manchester United. Old Trafford sendiri merupakan stadion termegah kedua di Inggris dengan memiliki kapasitas 75.000 penonton.

Old Trafford Stadium sendiri dibangun pada 1910, sejak saat itu stadion ini menjadi saksi bisu kesuksesan Man United. Sekadar informasi, Old Trafford Stadium sendiri memiliki julukan The Theatre of Dreams dari para penggemar Man United.

2. Allianz Arena (Munich/Jerman)





Allianz Arena yang dirancang dengan indah adalah rumah bagi dua klub sepakbola yang berbasis di Munich, yakni Bayern Munich dan 1860 Munich. Allianz Arena adalah satu-satunya stadion di seluruh Eropa yang mampu mengubah warna untuk menjelaskan tim mana yang bermain, yaitu merah untuk Bayern dan biru untuk 1860 Munich.

Allianz Arena sendiri memang stadion yang relatif baru, yang mana akan mengukir namanya sebagai salah satu stadion termegah di dunia sepakbola selama bertahun-tahun yang akan datang.

1. Wembley Stadium (London/Inggris)





Wembley Stadium terletak di ibukota Inggris, London, dengan memiliki kapasitas 90.000 orang. Wembley saat ini sebenarnya adalah versi baru dari stadion yang didirikan pada tahun 1923. Bangunan saat ini dibangun kembali pada tahun 2002 dibuka pada pertengahan 2007.

Salah satu ciri khas Wembley adalah lengkungan raksasa yang berfungsi sebagai tiang utama, struktur penyangga atap. Setiap tahun, stadion menjadi tuan rumah Final Piala FA dan Piala Liga Inggris. Selain itu, Wembley juga cukup sering menjadi venue final Liga Champions.