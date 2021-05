LONDON – Kabar mengejutkan datang dari AS Roma yang resmi menunjuk Jose Mourinho sebagai juru taktik baru untuk musim 2021-2022. The Spesial One -julukan Mourinho- akan menggantikan Paulo Fonseca yang mengundurkan diri pada akhir musim ini.

Mourinho pun ingin membawa AS Roma meraih kesuksesan di masa depan. Mourinho wajar percaya diri karena dirinya tidak asing dengan Liga Italia.

Mourinho pernah melatih Inter Milan pada 2008-2010. Selama membesut Inter Milan, Mourinho memberikan lima trofi untuk para penggemar I Nerazzurri -julukan Inter Milan.

Sebanyak tiga diantaranya diraih Mourinho pada satu musim, yaitu 2009-2010. Mourinho mempimpin Inter Milan menjadi tim Italia satu-satunya yang meraih treble winner.

Kini, Mourinho kembali ke Negeri Pizza, tetapi tidak untuk melatih Inter Milan. Mourinho menjatuhkan pilihan pada AS Roma yang merupakan salah satu rival Inter Milan di kompetisi domestik.

AS Roma akan menjadi tempat pembuktikan Mourinho, bahwa tajinya sebagai pelatih kelas wahid belum hilang. Sebagaimana diketahui, saat ini, banyak pihak meragukan kemampuan Mourinho karena kegagalannya di dua klub terakhir, Manchester United dan Tottenham Hotspur.

Perjalanan Mourinho bersama Man United lebih baik ketimbang saat berkarier di Tottenham Hotspur. Sebab, Mourinho bisa membawa Man United meraih tiga trofi, sedangkan tidak ada gelar yang diberikan juru taktik asal Portugal itu untuk Tottenham. Mourinho, yang memulai pekerjaannya di Tottenham pada 20 November 2019, dipecat pada 19 April 2021 karena performa buruk The Lilywhites -julukan Tottenham. Oleh sebab itu, sebagai ajang pembuktian diri, Mourinho bertekad membangun jalur kemenangan bagi AS Roma untuk tahun-tahun mendatang. “Saya berterima kasih kepada keluarga Friedkin (Pemilik AS Roma) karena memilih saya untuk memimpin klub hebat ini dan menjadikan saya bagian dari visi mereka. Setelah berdiskusi dengan pemilik dan Tiago Pinto (Manajer Umum AS Roma), saya langsung mengerti seberapa tinggi ambisi klub ini,” bunyi pernyataan Mourinho di instagram-nya, @josemourinho, Rabu (5/5/2021). “Aspirasi dan dorongan ini adalah hal sama yang selalu memotivasi saya dan bersama-sama kami ingin membangun jalur kemenangan di tahun-tahun mendatang. Semangat luar biasa dari para penggemar Roma meyakinkan saya untuk menerima pekerjaan itu dan saya tidak sabar untuk memulai musim depan,” sambung juru taktik asal Portugal itu. “Pada saat yang sama, saya mendoakan yang terbaik untuk Paulo Fonseca dan meminta media untuk memahami, bahwa saya hanya akan membuat pernyataan pada waktunya. Daje Roma! @Officialasroma,” pungkasnya.