JADWAl leg I semifinal Liga Champions 2020-2021 pekan ini akan mempertandingkan dua laga, yakni Real Madrid vs Chelsea dan Paris Saint-Germain (PSG) vs Manchester City. Laga Real Madrid vs Chelsea digelar lebih dulu di Stadion Alfredo Di Stefano pada Rabu 28 April 2021 pukul 02.00 WIB.

Laga ini sempat digembar-gembor akan dibatalkan. Sebab, Real Madrid dan Chelsea memilih masuk ke Liga Super Eropa yang merupakan kompetisi tandingan Liga Champions.

(Ceferin tak bisa membatalkan laga Real Madrid vs Chelsea)

Namun, pada Rabu 21 April 2021, Chelsea memutuskan mundur dari Liga Super Eropa. Meski Chelsea sudah mundur, tidak halnya dengan Real Madrid yang memilih bertahan di Liga Super Eropa.

Hanya saja, presiden UEFA, Aleksander Ceferin, tak mau membatalkan laga di atas. Sebab, jika laga dibatalkan, pemegang hak siar akan merugi dan ujung-ujungnya UEFA yang mendapatkan tuntutan.

“Kuncinya adalah musim ini sudah dimulai. Jadi jika pertandingan (semifinal Liga Champions) tidak digelar, pemegang hak siar akan mendatangi kami untuk meminta ganti rugi,” kata Ceferin, mengutip dari Daily Mail, Kamis 22 April 2021.

Melihat pernyataan Ceferin di atas, semua laga semifinal Liga Champions 2020-2021 sudah dipastikan bakal digelar sesuai jadwal. Kemudian pada Kamis 29 April 2021 dini hari WIB dilangsungkan laga PSG vs Manchester City d Stade Parc des Princes.

Setelah finis runner-up musim lalu, Les Parisiens –julukan PSG– membidik gelar juara musim ini. Hanya saja, top skor PSG di Liga Champions 2020-2021 dengan delapan gol, Kylian Mbappe, berpotensi absen. (Mbappe berpotensi absen di laga PSG vs Man City) Sebab, Kylian Mbappe yang turun di laga Metz vs PSG pada Sabtu 24 April 2021 malam WIB meninggalkan pertandingan dengan tertatih-tatih. Jika Mbappe absen, praktis keuntungan bagi Man City yang membidik final pertama dalam sejarah mereka tampil di Liga Champions. Berikut jadwal semifinal Liga Champions 2020-2021 pekan ini: Rabu, 28 April 2021 pukul 02.00 WIB Real Madrid vs Chelsea Kamis, 29 April 2021 pukul 02.00 WIB PSG vs Manchester City