LEEDS – Suporter Liverpool menyuarakan kekesalan kepada tim kesayangan mereka yang memilih gabung Liga Super Eropa. Salah satunya dengan merayakan gol yang dibuat Leeds United saat Liverpool bertandang ke Elland Road di lanjutan pekan ke-32 Liga Inggris 2020-2021, Selasa (20/1/2021) dini hari WIB.

Dalam laga tersebut, Liverpool lebih dulu unggul lewat gol Sadio Mane. Tiga menit sebelum waktu normal berakhir, tuan rumah membalasnya melalui aksi Diego Llorente.

Tidak ada gol tambahan hingga laga usai, membuat Liverpool terpaksa mengais satu poin dari kandang Leeds. Dalam kondisi normal, fans The Reds tentu kecewa dengan hasil imbang. Nyatanya, suporter Liverpool justru merayakan kebobolan itu.

Beberapa dari fans Liverpool bahkan menyebut gol Diego Llorente di menit ke-87 itu dengan istilah: a goal for all of football. Anomali muncul tak lepas dari kekecewaan pendukung The Reds pada keputusan klub ikut kompetisi terpisah European Super League (Liga Super Eropa).

Pemilik Liverpool dan lima tim Liga Inggris lain telah setuju ambil bagian dalam kompetisi tengah pekan Liga Super Eropa. Langkah itu dianggap sebagai sebuah pengkhianatan besar pada warisan klub dan sejarah Liverpool sendiri.

Gelombang protes tak cuma terjadi setelah pertandingan melawan Leeds. Sebelum kickoff digelar, puluhan suporter mendatangi Elland Road untuk menghentikan bus pemain Liverpool.

Sebagian dari mereka membakar jersey, memasang spanduk berisi penolakan ESL, bahkan menerbangkan pesan #SayNoToSuperLeague dengan pesawat.

Leeds United tak membuang momentum ini untuk ikut mengkritik wacana menggelar kompetisi Liga Super Eropa yang digagas klub asal Merseyside Liverpool bersama 11 tim elite Eropa lain. Dalam sebuah postingan di media sosial, Leeds menyelipkan bahasa satire saat mengabarkan hasil pertandingan. “Leeds United menahan tim Super League Merseyside Reds dengan skor imbang 1-1 setelah menyamakan kedudukan lewat gol Diego Llorente,” tulis Leeds United. Seperti ramai diberitakan, Liverpool bersama 11 tim elite Eropa lain setuju menandatangani proposal kompetisi Liga Super Eropa. Selain The Reds, tim yang ambil bagian adalah AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milan, Juventus, Manchester City, Manchester United, Real Madrid dan Tottenham Hotspur.