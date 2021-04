BULAN Ramadan telah ditetapkan jatuh pada hari ini (13/4/2021). Jutaan umat muslim dunia menyambut datangnya bulan suci yang penuh rahmat dan ampunan ini. Tak terkecuali para pesepakbola muslim di benua Eropa.

Para pengolah kulit bundar ini secara teguh menjalankan ibadah puasa di tengah pertandingan yang tentunya menguras tenaga. Bahkan tak jarang, puasa dapat meningkatkan performa baik dalam latihan maupun pertandingan resmi.

Pemain-pemain tersebut dari tahun ke tahun memiliki kebiasaan tersendiri dalam menjalani bulan Ramadan. Berikut, tim MNC Portal merangkum gaya-gaya pesepakbola muslim top Eropa menyambut bulan Ramadan tahun ini melalui postingannya di media sosial.

Pertama, datang dari pemain kelahiran 22 November 1987, Maroune Fellaini. Pemain berkebangsaan Belgia ini menyambut Ramadan dengan memposting foto siluet seseorang yang sedang berdoa dan dilatarbelakangi kubah masjid di malam hari.

Mantan Pemain Manchester United ini turut membubuhkan caption bertuliskan “it’s Ramadan the month of forgiveness” atau dalam Bahasa Indonesia berarti “Ini Ramadhan bulan penuh ampunan”. Diiringi dengan tagar ramadankareem dan peace.

Tak berbeda jauh dari Fellaini, Pemain Muslim dari club Arsenal Mesut Ozil juga menunjukkan postingannya. Pemain Jerman keturunan Turki ini memberi ucapan menggunakan tiga bahasa, yakni Inggris, Turki, dan Arab.

“Selamat Ramadan kepada seluruh saudara Muslimku di seluruh dunia. Selamat datang, saya berharap semoga Tuhan menerima puasa Anda, doa Anda, dan ketaatan Anda semua, Ramadhan Kareem,” tulisnya setelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

Pemain ketiga datang dari pria kelahiran Mesir yang menjadi bintang di Liverpool, Mohamed Salah. Pemain yang telah mencetak 84 gol di Liga Inggris musim ini menyuguhkan foto dirinya sedang bersantai di akun Instagramnya.

Tak ketinggalan, ia menampilkan caption, “I'like to wish everyone a Ramadan Mubarak,” kepada 41 juta followersnya.

Keempat, rekan setim Salah asal Senegal, Sadio Mane. Dalam postingan instagram pribadinya, Mane berharap agar segala doa, amal ibadah, dan puasa umat Islam di dunia dapat diterima Sang Maha Kuasa.