NYON – Hasil drawing perempatfinal Liga Champions 2020-2021 baru saja dirilis Federasi Sepakbola Eropa (UEFA). Hasilnya, dua ulangan final Liga Champions tercipta.

Dua ulangan final yang dimaksud adalah laga Real Madrid vs Liverpool dan PSG vs Bayern Munich. Real Madrid dan Liverpool sudah dua kali bertemu di final Liga Champions, tepatnya pada 1980-1981 dan 2017-2018.

Di final Piala/Liga Champions 1980-1981, Liverpool menang 1-0 atas Real Madrid via gol Alan Kennedy pada menit 82. Namun, 37 tahun kemudian, Los Blancos –julukan Real Madrid– membalaskan dendam.

Kali ini di final Liga Champions 2017-2018, Real Madrid menang 3-1 lewat brace (dua gol) Gareth Bale dan sumbangan satu bola dari Karim Benzema. Kiper Liverpool, Loris Karius, menjadi sorotan karena dua kali membuat blunder di laga tersebut.

Sementara itu, final lain mempertemukan PSG vs Bayern Munich. Ini merupakan ulangan final Liga Champions 2019-2020.

Saat itu, Bayern Munich menjadi juara setelah menang 1-0 atas PSG. Saat itu, gol tunggal Bayern Munich dicetak Kingsley Coman.

Lantas, bagaimana dengan dua perempatfinal lain? Dua perempatfinal lain mempertemukan Manchester City vs Borussia Dortmund dan FC Porto vs Chelsea.

(Chelsea akan bertemu FC Porto)

Selain drawing Perempatfinal, UEFA juga mengundi babak semifinal. Pemenang antara Bayern Munich vs PSG akan bertemu dengan pemenang laga Man City vs Borussia Dortmund. Sementara satu lagi, mempertemukan pemenang antara Real Madrid vs Liverpool dengan FC Porto vs Chelsea.

Rencananya, perempatfinal Liga Champions 2020-2021 digelar pada 7-8 dan 14-15 April 2021 dini hari WIB. Menarik menanti jalannya laga babak perempatfinal Liga Champions 2020-2021.

Berikut Hasil Undian Babak Perempatfinal Liga Champions 2020-2021:

Manchester City vs Borussia Dortmund

FC Porto vs Chelsea

Bayern Munich vs Paris Saint-Germain (PSG)

Real Madrid vs Liverpool

*disebut pertama adalah tuan rumah leg I.