SEBANYAK lima ulangan final bisa tersaji dalam hasil drawing perempatfinal Liga Champions 2020-2021 yang dilangsungkan di Nyon, Swiss, pada Jumat (19/3/2021) pukul 18.00 WIB. Namun, sebelum membahas lima ulangan final yang bisa tersaji, ada baiknya mengetahui siapa-siapa saja klub yang lolos ke perempatfinal Liga Champions 2020-2021.

Sebanyak delapan klub sudah memesan tempat di perempatfinal Liga Champions 2020-2021. Mereka ialah Liverpool (Inggris), Manchester City (Inggris), Chelsea (Inggris), Bayern Munich (Jerman), Borussia Dortmund (Jerman), PSG (Prancis), Real Madrid (Spanyol) dan FC Porto (Portugal).

(Bayern Munich lolos ke perempatfinal Liga Champions 2020-2021)

Melihat daftar di atas, Inggris menjadi negara yang paling banyak mengirimkan wakil yakni tiga klub. Karena di pengundian babak perempatfinal Liga Champions 2020-2021 tidak ada regulasi yang mengatur, alias semua tim bisa bertemu, peluang dua tim asal Inggris bersua di perempatfinal Liga Champions 2020-2021 sangat mungkin terjadi.

Lantas, laga apa saja yang berpotensi menjadi ulangan final Liga Champions? Sebanyak lima laga itu meliputi Liverpool vs Real Madrid (1981 dan 2018), FC Porto vs Bayern Munich (1987), Chelsea vs Bayern Munich (2012), Bayern Munich vs Borussia Dortmund (2013) dan PSG vs Bayern Munich (2020).

Di final Piala/Liga Champions 1980-1981, Liverpool menang 1-0 atas Real Madrid via gol Alan Kennedy pada menit 82. Namun, 37 tahun kemudian, Los Blancos –julukan Real Madrid– membalaskan dendam.

Kali ini di final Liga Champions 2017-2018, Real Madrid menang 3-1 lewat brace (dua gol) Gareth Bale dan sumbangan satu bola dari Karim Benzema. Selanjutnya di final Piala/Liga Champions 1986-1987, FC Porto menang 2-1 atas Bayern Munich.

Lanjut ke final Liga Champions 2011-2012, Bayern Munich lagi-lagi kalah di partai puncak. Meski bermain di kandang sendiri yakni Stadion Allianz Arena, Die Roten –julukan Bayern Munich– kalah adu penalti 3-4 dari Chelsea, setelah sebelumnya bermain 1-1 di waktu normal. Namun, Bayern Munich bangkit semusim kemudian. Klub yang kala itu ditangani Jupp Heynckes keluar menjadi juara usai menang 2-1 atas Borussia Dortmund dalam laga yang digelar di Stadion Wembley, Inggris. (PSG vs Bayern ulangan final musim lalu) Terakhir, ada PSG vs Bayern Munich yang merupakan final musim lalu. Saat itu, Die Roten keluar sebagai juara setelah menang 1-0 atas PSG, via tandukan Kingsley Coman. Berikut lima ulangan final Liga Champions yang bisa tersaji di perempatfinal Liga Champions: PSG-Bayern (2020) Bayern Munich-Borussia Dorrtmund (2013) Chelea-Bayern Munich (2012) Porto-Bayern Munich (1987) Liverpool-Real Madrid (1981 dan 2018).