AKUN twitter PSIS Semarang, @psisfcofficial, bertegur sapa dengan jurnalis terkenal asal Italia, Fabrizio Romano. Interaksi itu berawal dari unggahan akun twitter Transfermarkt Indonesia, @TMidn_news, yang di-retweet oleh PSIS.

@TMidn_news mengunggah foto tentang laman PSIS di situs Transfermarkt yang telah menampilkan 95 persen foto profil pemain hingga jajaran pelatih. Sekadar informasi, laman PSIS akan tampak seperti itu hanya jika Anda mengakses situs Transfermarkt versi Indonesia.

Unggahan @TMidn_news pun direspon PSIS. Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS- me-retweet unggahan @TMidn_news dengan sedikit candaan, “Ini duah boleh temenan sama @FabrizioRomano terus ngomong ‘Here We Go’ gitu kan ya berarti? (emotikon mata melirik dan wajah gembira)”

Tanpa disangka, retweet PSIS mendapatkan tanggapan dari jurnalis asal Italia itu. Dia membalas singkat, “Yes (emotikon mata melirik).”

PSIS pun membalas Fabrizio Romano, “Salam dari Indonesia, Tn. Fabrizio, semoga kita bisa bersenang-senang di masa depan, Here We Go (emotikon segera, jabat tangan, dan wajah gembira).”

Sebagaimana diketahui, Fabrizio Romano merupakan jurnalis olahraga yang ahli dalam bursa transfer. Jargon “Here We Go” digunakan Fabrizio Romano ketika mengabarkan transfer pemain. Jika dia men-tweet jargon tersebut, perpindahan pemain kemungkinan besar akan menjadi kenyataan.

Fabrizio Romano cukup dipercaya karena jurnalis asal Italia itu memiliki sumber informasi kredibel di klub-klub Eropa. Dia menulis untuk beberapa media besar Eropa, seperti Sky Sports, The Guardian, dan Calciomercato. Selain itu, Fabrizio Romano juga merupakan pendiri SOS Fantacalcio. "Orang-orang bertanya soal tim mana yang saya dukung. Namun, ini bukan soal itu. Saya senang karena cara mendatangkan pemain akan membuat orang lebih bergairah," kata Fabrizio Romano, mengutip dari BR Football, Rabu (17/3/2021). "Menjadi jurnalis seperti ini tidak mudah. Orang akan meminta berita atau berusaha mengonfirmasi. Saya ingin menghormati jurnalis lain. Jadi, saya hanya mengatakan apa yang saya tahu. Saya tidak ingin mengatakan kabar tersebut palsu," ucap jurnalis berumur 28 tahun itu. "Bursa transfer telah berubah dalam beberapa tahun terakhir. Dulu, pertemuan dengan orang-orang atau agen dilakukan di telepon. Namun, sekarang Anda dapat berbicara di media sosial. Saya harus selalu siap,” tuturnya.