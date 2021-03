IMEJ seksi adalah sesuatu yang sulit dilepaskan dari kekasih Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez. Sebab, Georgina kerap tampil dalam berbagai kesempatan dengan pakaian menggoda.

Sebagai seorang model papan atas, Georgina Rodriguez tentunya memiliki wajah cantik dan tubuh seksi. Menariknya, ibu satu anak itu kerap membagikan foto seksi dirinya di media sosial Instagram.

Georgina Rodriguez memang sering membagikan foto dirinya ketika sedang berlibur. Sebagaimana bisa dilihat pada foto berikut ketika Georgina Rodriguez diajak Cristiano Ronaldo untuk berlibur ke Dubai, Uni Emirat Arab, dalam rangka merayakan tahun baru.

Sebagaimana diketahui, UEA merupakan salah satu negara Timur Tengah yang terkenal panas. Tak ayal, Georgina pun menceburkan dirinya ke dalam air untuk menyegarkan diri.

Sambil mengenakan kacamata hitam, Georgina begitu memesona memandangi luasnya lautan. Melihat keindahan Georgina Rodriguez ini, tak mengherankan jika pada akhirnya Cristiano Ronaldo dibuat jatuh hati.

Pada kesempatan lain, Georgina Rodriguez membagikan potret dirinya yang sedang berendam di kolam renang. Pada bagian ini, Georgina terlihat memamerkan bagian belakang tubuhnya yang indah.

Tak kalah mempesona dari Georgina Rodriguez, selebritis Tanah Air, Jessica Mila, juga tampil memikat ketika sedang berendam. Melalui akun Isntagram pribadinya, Jessica Mila membagikan foto dirinya saat berlibur ke Ubud, Bali.

Bersama teman-temannya, Jessica Mila nampak menikmati suasana alam yang indah. Bahkan, pemandangan tersebut diakui Jessica Mila sebagai salah satu yang menjadi favoritnya.

“You can always find us in a pool! Set in a beautiful and peaceful jungle away from the hustle and bustle, overlooking the lush greens has to be one of my favorite views,” tulis Jessica Mila pada caption unggahannya.

Pada kesempatan lain, Jessica Mila berendam sambil menikmati jus buah. Berlatar tebing yang tinggi menjulang, pemandangan terlihat begitu eksotis.