JADWAL Liga Champions minggu ini akan melangsungkan empat laga tersisa di leg II babak 16 besar. Sebanyak empat pertandingan itu mempertemukan Manchester City vs Borussia Monchengladbach, Real Madrid vs Atalanta, Chelsea vs Atletico Madrid dan Bayern Munich vs Lazio.

Bisa dibilang, klub yang berstatus sebagai tuan rumah dijagokan lolos ke perempatfinal Liga Champions 2020-2021. Hal itu karena keempat tuan rumah di atas sanggup memenangkan laga tandang, atau meraih hasil positif di pertemuan pertama.

(Bayern Munich menang 4-1 atas Lazio)

The Citizens –julukan Man City– menang 2-0 atas Borussia Monchengladbach di pertemuan pertama. Kemudian, Real Madrid menumbangkan Atalanta 1-0, Chelsea mengalahkan Atletico Madrid 1-0 dan Bayern Munich menghancurkan Lazio 4-1.

Laga Manchester City vs Borussia Monchengladbach dan Real Madrid vs Atalanta jadi yang pertama digelar pekan ini. Kedua laga ini digelar pada Rabu 17 Maret 2021 pukul 03.00 WIB.

Sama seperti laga pertama, pertandingan Man City vs Gladbach akan digelar di tempat netral, tepatnya di Puskas Arena, Budapest, Hungaria. Laga digelar di tempat netral karena pemerintah Jerman melarang penerbangan dari Inggris masuk ke Jerman atau sebaliknya, imbas varian baru Covid-19.

Bagaimana dengan Real Madrid? Laga Real Madrid vs Atalanta digelar di kandang mereka yakni Stadion Alfredo Di Stefano. Meski menang 1-0 di pertemuan pertama, jangan pernah Real Madrid meremehkan La Dea –julukan Atalanta.

Sebab, masih hangat dalam ingatan ketika Atalanta menang 2-0 atas Liverpool di Stadion Anfield pada matchday keempat Grup E Liga Champions 2020-2021. Jika skor di atas yang didapat Atalanta, klub asuhan Gian Piero Gasperini yang lolos ke perempatfinal. (Atalanta menang 2-0 di kandang Liverpool) Selanjutnya pada Kamis 18 Maret 2021 dini hari WIB giliran laga Bayern Munich vs Lazio dan Chelsea vs Atletico Madrid yang dipertandingkan. Untuk Die Roten –julukan Bayern Munich, langkah sang juara bertahan untuk lolos ke perempatfinal tinggal selangkah lagi. Sebab, pada pertemuan pertama, klub asuhan Hansi Flick itu menang 4-1 atas Lazio. Sementara Chelsea masih harus berjuang keras menahan gempurna Atletico Madrid di pertemuan kedua karena hanya menang 1-0 di leg I. Berikut jadwal Liga Champions minggu ini: Rabu, 17 Maret 2021 pukul 03.00 WIB Manchester City vs Borussia Monchengladbach Real Madrid vs Atalanta Kamis, 18 Maret 2021 pukul 03.00 WIB Chelsea vs Atletico Madrid Bayern Munich vs Lazio