LIVERPOOL – Chelsea memetik kemenangan tipis dengan skor 1-0 saat bertandang ke markas Liverpool, Anfield, dalam matchday ke-27 Liga Inggris 2020-2021. Menariknya, hasil ini membuat Pelatih Chelsea, Thomas Tuchel, mencatatkan rekor yang sama dengan Jose Mourinho.

Thomas Tuchel resmi diperkenalkan sebagai Pelatih Chelsea pada 26 Januari 2021. Sejak saat itu, Tuchel sudah memimpin The Blues dalam 10 pertandingan di semua kompetisi. Hebatnya, Chelsea baru kebobolan dua kali selama ditangani Tuchel.

Catatan tersebut membuat Tuchel menyamai rekor milik Jose Mourinho. Ketika pertama kali The Special One datang ke Chelsea, yakni pada 1 Juli 2004, ia berhasil membuat The Blues hanya mengalami dua kali kebobolan dalam 10 pertandingan pertama.

Uniknya, Liverpool selalu menjadi lawan Chelsea di pertandingan ke-10 Mourinho dan Tuchel. Fakta menariknya adalah baik Mourinho maupun Tuchel sukses memenangkan pertandingan ke-10 ini dengan skor 1-0.

Bisa dibilang, menunjuk Tuchel sebagai pelatih baru Chelsea untuk menggantikan Frank Lampard adalah hal yang tepat. Karena, sejak juru taktik asal Jerman tersebut menangani tim, The Blues belum pernah sekalipun mendera kekalahan.

Dari 10 kali bertanding, Chelsea besutan Tuchel sukses mendulang tujuh kemenangan dan tiga hasil imbang. Mereka bahkan memetik kemenangan dari lawan-lawan kuat seperti Tottenham Hotspur, Atletico Madrid, dan yang terbaru Liverpool.

Di pentas Liga Inggris sendiri, Chelsea ternyata sudah mengumpulkan 18 poin sejak Tuchel menjadi pelatih. Hebatnya, jika menarik waktu sejak kedatangan Tuchel, hanya Manchester City yang mampu mengumpulkan poin lebih banyak dari The Blues, yakni 24. Kondisi ini tentunya berbanding terbalik dengan situasi Chelsea saat masih dibesut Frank Lampard. Dalam delapan pertandingan terakhir Lampard di pentas Liga Inggris sebelum dirinya dipecat, ia hanya bisa membuat The Blues mengumpulkan tujuh poin. Tak ayal, kondisi tersebut membuat Chelsea sempat tercecer di papan tengah. Akan tetapi, kini Timo Werner dan kawan-kawan sudah merangkak naik ke papan atas klasemen lagi. Sekarang Chelsea menduduki posisi keempat klasemen sementara dengan perolehan 47 poin. Meski begitu, posisi The Blues belum bisa dikatakan sepenuhnya aman, karena mereka hanya unggul satu angka atas Everton yang ada di tempat kelima.