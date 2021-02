JAKARTA – Tim futsal Provinsi Banten telah melakukan serangkaian persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua yang bakal digelar Oktober 2021. Hasilnya, tim futsal Banten lolos babak kualifikasi. Bahkan, tim futsal Banten tampil sangat meyakinkan. Tim lolos ke Putaran Final PON XX setelah meraih poin sempurna hasil dari tiga kali kemenangan tanpa hasil seri dan kalah.

Head Coach Tim Futsal Banten, Affri Afdalah menjelaskan, persiapan matang dilakukan termasuk dalam mempersiapkan personel atau anggota tim. Seleksi yang dilakukan untuk bisa masuk tim dibuat sangat ketat.

“Semua pemain sudah pasti yang terbaik karena mereka melalui penyaringan ketat empat tahapan seleksi yang mereka lalui. Jadi semua pemain menonjol dan terus mampu bersaing untuk menjadi yang terbaik sampai saat ini,” kata Affri.

Walau dalam kondisi pandemi covid-19, latihan yang dilakukan tim tetap sesuai program yang dibuat mulai dari teknik, fisik, dan psikologis. Pihaknya komit menjaga protokol kesehatan dalam latihan dan tetap dalam pengawasan KONI Banten.

Dia bercerita, kendala pertama pada 2020 adalah adanya pandemi. Di mana selama empat bulan tim latihan mandiri. Dia menilai hal ini sangat tidak efektif karena semua di luar pengawasan para pelatih. Selain itu, jadwal PON yang ditunda menjadi 2021 tidak sesuai dengan perencanaan awal yang sudah dibuat sebelumnya.

“Perencanaan baru ini yang harus kami siapkan matang karena adanya perubahan sebelumnya. Alhamdulillah semuanya mulai membaik karena kami terus berkonsultasi dengan Binpres KONI Banten untuk mempersiapkan tim menuju PON Papua,” lanjut dia.

Ketua AFP Banten AKBP Edi Irianto, SH, MM menambahkan, pihaknya sangat bangga karena tim futsal Banten berhasil lolos babak kualifikasi. Pihaknya juga menyebut telah melakukan pembinaan terhadap para atlet terkait.

“Alhamdulillah persiapan berjalan, mereka juga kita apresiasi, baik kita melakukan try out dan try in, maupun memberikan teknik-teknik kepada pemain. Kita juga melakukan uji coba termasuk dengan beberapa klub liga pro,” sebut Edi.

Kapten Tim futsal Banten Fajir Muhammad Marshush mengatakan, tim saat ini sudah melakukan latihan rutin seminggu lima kali, Senin-Jumat. Hal ini dilakukan sejak awal Januari hingga saat ini. Saat ini Team PON banten sudah melakukan latihan bersama dengan latihan fisik dan latihan materi lapangan.

Menurut fajir, semua lawan yang ada di pon nanti semuanya adalah lawan yang berat. “Karena seperti sudah dilihat di beberapa media sosial bahwa daerah-daerah sudah melakukan latihan dan melakukan persiapan,” jelas dia.

Berikut ini adalah susunan tim futsal Banten:

Head Coach: Affri Afdalah

Ass. Coach: Boy Prima dan M. Hafidz Khadafi

Manager Team: Fuad Adhiatma

Prestasi Team : PON XVIII Riau (Putaran Grup), PON XIX Jawa Barat (Mengundurkan Diri)

List Pemain yang Mengikuti Training Center:

1. Luthfian Singgih (Gk)

2. Sifak Muftiadi (Gk)

3. Fajir Muhammad Marshush (Captain)

4. Ahmad Sihabudin

5. Mohammad Eky

6. Rizki Ramadhan

7. Moehamad Sopyan

8. Mochamad Haris Saif Al Islam

9. Rizki Nur Wahyulloh

10. Egit Prayitno

11. Arie Rakasiwi

12. Sadam Fikri

13. Dimas Zuhri

14. Aldi Wanjaya