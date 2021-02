TURIN – Pelatih AS Roma, Paulo Fonseca, mengakui ketangguhan dari penyerang bintang Juventus, Cristiano Ronaldo, hingga menyebutnya pemain terbaik di dunia. Pujian ini disampaikan usai menyaksikan aksi apik Ronaldo di laga Juventus vs AS Roma dalam pekan ke-21 Liga Italia 2020-2021.

Dalam laga yang berlangsung di Stadion Allianz, Minggu (7/2/2021) dini hari WIB itu, Ronaldo memang berhasil menunjukkan penampilan fantastis. Dia pun menyumbangkan satu gol yang membuka keunggulan Juventus atas Roma.

Tepatnya pada menit ke-13, Ronaldo menggetarkan gawang Roma dengan memanfaatkan umpan dari Alvaro Morata. Gol sendiri tercipta dari aksi individu Alex Sandro di sisi kiri yang melewati penjagaan pemain Roma. Kemudian, Alex Sandro mengoper bola kepada Morata dan diteruskan ke kaki Cristiano Ronaldo.

CR7 yang dengan jeli melihat celah di lini pertahanan Giallorossi -julukan Roma- langsung melepaskan tembakan ke sudut kiri bawah gawang tim tamu. Pau Lopez pun tak bisa menghentikan laju bola meski sudah berusaha melompat.

Melihat aksi fantastis Ronaldo dalam laga tersebut, Fonseca pun turut merasa terkesan. Tak ayal, ia langsung melayangkan pujian usai laga rampung digelar.

“Inilah mengapa Ronaldo adalah yang terbaik di dunia, karena dia bisa mencetak gol seperti itu entah dari mana. Kami tidak membuat kesalahan pada gol pembuka Juventus itu, itu hanya karena Ronaldo,” ujar Fonseca, sebagaimana dikutip dari Football Italia, Minggu (7/2/2021). Soal kinerja anak asuhnya hingga berujung kekalahan 0-2 dari Juventus dalam laga tersebut, Fonseca memastikan akan melakukan evaluasi. Tetapi, secara keseluruhan, ia sejatinya merasa puas menyaksikan kinerja Edih Dzeko dan kawan-kawan karena dianggap sudah berhasil membuat Juventus benar-benar kerepotan. “Saya ingin mengevaluasi kinerja tim. Kami menunjukkan keberanian untuk datang ke sini dan memainkan sepakbola kami, memaksa Juventus untuk bertahan di depan kotak penalti mereka,” tutur Fonseca. “Tim melakukannya dengan sangat baik. Saya rasa kami hanya membuat pilihan yang salah di sepertiga akhir pada pertandingan kali ini,” tukasnya.