RCTI akan menyiarkan empat pertandingan secara live dan ekslusif lanjutan pekan ke-20 Liga Italia 2020-2021 yang berlangsung akhir minggu ini. Sebanyak empat pertandingan yang dimaksud mempertemukan Sampdoria vs Juventus, Inter Milan vs Benevento, Napoli vs Parma dan AS Roma vs Hellas Verona.

Laga pertama yang disiarkan mempertemukan Sampdoria vs Juventus pada Minggu 31 Januari 2021 pukul 00.00 WIB. Kemenangan dibidik Juventus yang masih ngotot memenangkan trofi Liga Italia 2020-2021.

(Juventus menang 4-0 atas SPAL)

Hingga pekan ke-19 Liga Italia 2020-2021, Juventus duduk di posisi empat dengan koleksi 36 angka, terpaut tujuh poin dari AC Milan di puncak. Hanya saja, Juventus berpotensi merapatkan jarak mengingat memiliki tabungan satu pertandingan yang belum dimainkan.

Juventus pun dalam kepercayaan diri tinggi. Selain akhir pekan lalu menang 2-0 atas Bologna, Alvaro Morata dan kawan-kawan baru saja memastikan tempat di semifinal Coppa Italia 2020-2021 setelah menggilas SPAL 4-0.

Kemudian pada Minggu 31 Januari 2021 pukul 02.45 WIB, giliran laga Inter Milan vs Benevento yang disiarkan RCTI. Secara performa dalam lima laga terakhir, Inter dominan atas Benevento.

BACA JUGA: Live Streaming Sampdoria vs Juventus Bisa Disaksikan di RCTI+

Nerazzurri –julukan Inter– hanya mendapatkan dua menang, dua imbang dan satu kalah. Sementara Benevento racikan Filippo Inzaghi mendapatkan satu menang, satu imbang dan tiga kalah.

Meski begitu, Inter yang saat ini duduk di posisi dua klasemen sementara Liga Italia 2020-2021 tak bisa leha-leha. Sebab, Benevento sempat menahan Juventus 1-1. (Inter Milan tak bisa meremehkan Benevento) Selanjutnya pada Senin 1 Februari 2021 dini hari WIB, ada dua laga yang digelar. Sebut saja Napoli vs Parma (00.00 WIB) dan AS Roma vs Hellas Verona (02.45 WIB). Berikut jadwal siaran langsung pekan ke-20 Liga Italia di RCTI: Mnggu, 31 Januari 2021 Sampdoria vs Juventus (00.00 WIB) Inter Milan vs Benevento (02.45 WIB) Senin, 1 Februari 2021 Napoli vs Parma (00.00 WIB) AS Roma vs Hellas Verona (02.45 WIB)