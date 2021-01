LIGA Italia 2020-2021 baru saja menyelesaikan sejumlah laga pekan ke-19 mereka, yang mana berlangsung sedari Sabtu 23 Januari 2021 hingga Minggu (24/1/2021) dini hari WIB. Dalam kurun waktu tersebut setidaknya ada empat pertandingan yang berlangsung.

Dari empat laga yang tersaji, terdapat tiga pertandingan menarik, yakni AS Roma vs Spezia, Atalanta vs AC Milan, dan Udinese vs Inter Milan. Disebut menarik karena ketiga laga itu menentukan pergerakan di posisi tiga besar pada klasemen sementara Liga Italia 2020-2021.

Seperti halnya AS Roma vs Spezia yang berlangsung di Stadion Olimpico. Pada laga itu, Roma yang berhasil menang dengan skor 4-3 atas tim tamunya tersebut kini bertengger di peringkat ketiga dengan perolehan 37 poin.

Roma kini berjarak enam angka saja dari Milan yang bertengger di peringkat pertama. Tentu hasil itu sangatlah luar biasa untuk Roma yang benar-benar dibuat susah payah oleh Spezia di laga tersebit .

Bagaimana tidak, Roma yang awalnya sudah unggul 3-2 mampu disamakan menjadi 3-3 oleh pemain Spezia di menit 90. Beruntung, Roma mampu membalas dengan cepat dan mencetak gol lagi di menit 90+2 atau di detik-detik sebelum laga berakhir. Skor pun pada akhirnya berakhir 4-3 untuk kemenangan tim Serigala Ibu Kota tersebut.

Selanjutnya ada Milan yang justru dipermalukan oleh Atalanta dengan skor 0-3. Secara permainan sebenarnya Milan tak kalah-kalah amat dari tim tuan rumah. Hanya saja, Atalanta mampu membuat peluang yang mereka ciptakan menjadi sebuah gol.

Ketiga pemain yang sukses membuat Milan bertekuk lutut itu adalah Cristian Romero yang mencetak gol di menit 26, Josip Illicic (53’), dan Duvan Zapata (77’). Milan pun sebenarnya sudah menurunkan striker anyar mereka, yakni Mario Mandzukic di laga tersebut.

Kendati begitu, Mandzukic yang baru diturunkan di menit 70 tak bisa berkontribusi terlalu besar untuk Milan pada saat itu. Jadi, meski menciptakan banyak peluang, Milan justru selalu gagal untuk mencetak gol. Gara-gara kekalahan itu, Milan lantas kini semakin tidak aman di posisi puncak klasemen Liga Italia 2020-2021. Lalu ada Inter Milan yang harus puas membawa pulang satu poin saja dari markas Udinese usai pertandingan mereka berakhir sama kuat 0-0. Pada laga pekan ke-19 Liga Italia 2020-2021 itu, Inter benar-benar kesulitan menembus lini pertahanan tim tuan rumah. Tentunya hasil itu sangat mengecewakan untuk Inter. Sebab andai saja mereka menang atas Udinese, maka skuad asuhan Antonio Conte itu bakal menyamai perolehan poin AC Milan yang kini sedang bertengger di puncak klasemen Liga Italia. Jadi, Inter benar-benar gagal memanfaatkan peluang emas yang baru saja dirasakannya. Padahal di laga lainnya Milan berhasil dipermalukan Atalanta dengan kekalahan telak 0-3. Berikut Hasil Lengkap Laga Italia Semalam: AS Roma 4-3 Spezia AC Milan 0-3 Atalanta Udinese 0-0 Inter Milan Fiorentina 2-1 Crotone