GEORGINA Rodriguez mendapat sorotan semenjak menjalin cinta dengan Cristiano Ronaldo pada November 2016. Selain berpacaran dengan Cristiano Ronaldo, mempunyai tubuh yang seksi membuat Georgina Rodriguez juga menjadi pusat perhatian.

Ternyata sebelum kenal dengan Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez sudah memiliki tubuh yang aduhai. Karena itu, Okezone kali ini akan menampilkan potret seksi Georgina Rodriguez sebelum berkenalan dengan Cristiano Ronaldo.

Berikut 5 foto menggoda Georgina Rodriguez sebelum dipacari Cristiano Ronaldo:

5. Selfie di Tempat Kerja

Sebelum kenal Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez berprofesi sebagai pelayan toko di salah satu brand fesyen ternama. Dalam foto ini, Georgina Rodriguez terlihat selfie di tempat kerjanya tersebut.

4. Split di Pusat Kebugaran

Georgina Rodriguez sejak kecil bercita-cita sebagai balerina. Tak heran, badan perempuan Argentina ini terlihat luwes. Hal itu terlihat dalam foto di atas, yang mana Georgina Rodriguez bisa melakukan gerakan split.

3. Mirror Selfie

Mirror selfie merupakan aktivitas yang biasa dilakukan Georgina Rodriguez hingga kini. Dalam foto di atas, ibu kandung dari Alana Martina itu tampil dengan sport bra dan celana training panjang.

2. Sebelum Hangout

Seperti anak muda kebanyakan, hangout merupakan hobi yang sering dijalani Georgina Rodriguez. Perempuan berambut panjang ini sering hangout bersama rekan-rekannya semasa tinggal di Madrid, Spanyol.

1. Senyum manis





Georgina Rodriguez tak segan melontarkan senyum manis dalam foto di atas. Senyum manis yang dilontarkan menunjukkan Georgina Rodriguez sudah memikat hati banyak pria sejak dulu, atau sebelum berkenalan dengan Cristiano Ronaldo.

Sebelum jadi model dan selebgram seperti sekarang, Georgina Rodriguez dikenal sebagai perempuan yang sederhana. Ia sempat bekerja di Bristol, Inggris untuk menjadi asisten rumah tangga.

Tujuan Georgina Rodriguez bekerja sebagai asisten rumah tangga supaya dirinya fasih berbahasa Inggris. Setelah dari Inggris, perempuan asal Argentina ini pindah ke Spanyol.

Di Spanyol, Georgina Rodriguez mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya, yakni berkecimpung di dunia fesyen. Kala itu, Georgina Rodriguez bekerja sebagai asisten penjualan atau bisa dibilang pelayan toko.

Menurut laporan The Sun, kala itu gaji Georgina Rodriguez adalah 250 pounds atau setara Rp4,72 juta per minggu. Jika menggunakan skema gaji orang Indonesia, Georgina Rodriguez menerima 1.000 pounds atau setara Rp18,9 juta per bulan.