MILAN – Derajat Georgina Rodriguez meningkat pesat semenjak perempuan berpaspor Argentina itu berstatus sebagai kekasih Cristiano Ronaldo per 2016. Georgina Rodriguez yang awalnya perempuan sederhana, tumbuh sebagai wanita glamour.

Menurut laman Glamour Fame, kekayaan Georgina Rodriguez kini mencapai USD10 juta atau setara Rp139,9 miliar. Selain bekerja sebagai model, ada berbagai sumber pemasukan yang diterima Georgina Rodriguez.

Dari pekerjannya sebagai selebgram, Georgina Rodriguez menerima USD9.000 atau setara Rp125,4 juta per unggahan. Selain itu, Georgina Rodriguez juga mendapat uang bulanan dari Cristiano Ronaldo.

Menurut Mundo Deportivo, Cristiano Ronaldo memberikan Georgina Rodriguez jajan 80.000 pounds atau setara Rp1,51 miliar per bulan! Memiliki banyak uang membuat Georgina Rodriguez dapat membeli barang apa pun yang ia mau.

Foto Georgina Rodriguez sedang berbelanja bersama sang anak tiri, Cristiano Ronaldo Jr, pun sempat viral. Saat itu Georgina Rodriguez bersama sang anak berada di Kota Mode Eropa, Milan, Italia.

(Georgina Rodriguez saat berbelanja di Kota Milan, Italia)

Berada di Kota Mode membuat Georgina Rodriguez tak mau melewatkan kesempatan membeli barang-barang mewah yang dapat menunjang penampilannya. Menurut laman Imago, Georgina Rodriguez menghabiskan 150.000 euro atau setara Rp2,5 miliar untuk belanja pakaian saat itu!

Menurut laman tersebut, Georgina Rodriguez membeli sejumlah produk kenamaan. Sebut saja Balenciaga hingga Balmain.

(Cristiano Ronaldo Jr saat dikawal bodyguard)

Meski berada di Kota Mode, tidak ada jaminan keamanan di kota tersebut. Karena itu, Georgina Rodriguez menyewa jasa seorang bodyguard untuk menjaga gerak-gerik ke mana pun ia pergi.

Sebelum jadi model dan selebgram seperti sekarang, Georgina Rodriguez dikenal sebagai perempuan yang sederhana. Ia sempat bekerja di Bristol, Inggris untuk menjadi asisten rumah tangga.

(Potret Georgina Rodriguez saat bekerja sebagai pelayan toko)

Tujuan Georgina Rodriguez bekerja sebagai asisten rumah tangga supaya dirinya fasih berbahasa Inggris. Setelah dari Inggris, perempuan asal Argentina ini pindah ke Spanyol.

Di Spanyol, Georgina Rodriguez mendapatkan pekerjaannya yang diinginkannya, yakni berkecimpung di dunia fesyen. Kala itu, Georgina Rodriguez bekerja sebagai asisten penjualan atau bisa dibilang pelayan toko.

Menurut laporan The Sun, kala itu gaji Georgina Rodriguez adalah 250 pounds atau setara Rp4,72 juta per minggu. Jika menggunakan skema gaji orang Indonesia, Georgina Rodriguez menerima 1.000 pounds atau setara Rp18,9 juta per bulan.