SEBELUM jadi model dan selebgram seperti sekarang, Georgina Rodriguez dikenal sebagai perempuan yang sederhana. Ia sempat bekerja di Bristol, Inggris untuk menjadi asisten rumah tangga.

Tujuan Georgina Rodriguez bekerja sebagai asisten rumah tangga supaya dirinya fasih berbahasa Inggris. Setelah dari Inggris, perempuan asal Argentina ini pindah ke Spanyol.

Di Spanyol, Georgina Rodriguez mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya, yakni berkecimpung di dunia fesyen. Kala itu, Georgina Rodriguez bekerja sebagai asisten penjualan atau bisa dibilang pelayan toko.

BACA JUGA: Begini Penampilan si Seksi Georgina Rodriguez saat Pergi ke Rumah Ibadah

Menurut laporan The Sun, kala itu gaji Georgina Rodriguez adalah 250 pounds atau setara Rp4,72 juta per minggu. Jika menggunakan skema gaji orang Indonesia, Georgina Rodriguez menerima 1.000 pounds atau setara Rp18,9 juta per bulan.

Nominal di atas terlihat besar. Namun, biaya hidup tinggi di Spanyol membuat Georgina Rodriguez harus hidup sederhana untuk bertahan hidup.

Foto-foto Georgina Rodriguez saat bekerja sebagai pelayan toko di brand fesyen ternama pun viral. Dalam foto yang beredar di media sosial, Georgina Rodriguez terlhat sedang merapikan barang yang nantinya bakal dilihat-lihat atau dibeli konsumen.

(Georgina Rodriguez saat jadi pelayan toko)

Semuanya berubah semenjak Georgina Rodriguez bertemu Cristiano Ronaldo medio 2016. Derajat Georgina Rodriguez dinaikkan Cristiano Ronaldo secara drastis. Memanfaatkan ketenaran sang kekasih, Georgina Rodriguez menjelma sebagai salah satu model papan atas dunia.

Status sebagai pacar Cristiano Ronaldo membuat followers Georgina Rodriguez di Instagram melonjak drastis. Sekarang, followers Georgina Rodriguez di Instagram mencapai 22,9 juta! Memiliki banyak followers membuat Georgina Rodriguez membuka jasa endorse. Jadi, siapa pun (asalkan barang legal) bisa menitipkan barangnya untuk dipasarkan Georgina Rodriguez di akun Instagram-nya. Lantas, berapa tarif yang dipasang Georgina Rodriguez untuk satu kali endorse barang di Instagram-nya? Menurut laporan Mundo Deportivo, di setiap unggahan, Georgina Rodriguez meraup USD9.000 atau setara Rp125 juta. Menurut Glamour Fame, kekayaan Georgina Rodriguez saat ini mencapai USD10 juta atau setara Rp138,8 miliar. Kekayaan itu akan terus bertambah, mengingat Georgina Rodriguez memiliki banyak sumber pemasukan.