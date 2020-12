LONDON – Pelatih Chelsea, Frank Lampard, tidak pusing dengan hasil kurang bagus yang diraih timnya dalam lima pertandingan terakhir di Liga Inggris 2020-2021. The Blues –julukan Chelsea– tiga kali kalah, sekali menang, dan sekali imbang.

Hasil imbang baru didapatkan Chelsea saat melawan Aston Villa di Stamford Bridge, Selasa (29/12/2020), dini hari WIB. Pertandingan Chelsea kontra Villa berjalan ketat sejak wasit memulai babak pertama.

The Blues mampu mendominasi penguasaan bola, tetapi mereka kesulitan untuk membobol gawang Villa. Sementara itu, Villa menebar ancaman di pertahanan Chelsea melalui serangan balik.

Chelsea baru memecah kebuntuan pada menit ke-34 saat Olivier Giroud mencatatkan namanya di papan skor. Keunggulan Chelsea bertahan hingga babak pertama berakhir.

Namun, skor berubah setelah babak kedua berjalan lima menit. Anwar El Ghazi menaklukkan Edouard Mendy sehingga Villa mampu menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga pertandingan selesai.

Hasil tersebut membuat Chelsea (posisi keenam) harus rela berada di bawah Villa (posisi kelima) pada klasemen sementara. Chelsea dan Villa sama-sama mengoleksi 26 poin, tetapi The Blues kalah selisih gol sehingga cuma berhak menempati posisi keenam.

Posisi Chelsea sekarang tidak sesuai ekspektasi banyak orang pada pasukan Lampard. Kritik pun mulai diterima Lampard yang dianggap gagal memaksimalkan kualitas dalam skuad Chelsea.

Namun, Lampard ternyata tetap tenang meski Chelsea tengah terpuruk. Sebab, Lampard menemukan hal positif dari penampilan Chelsea saat melawan Villa. Dia pun meyakini Chelsea akan segera keluar dari masa sulit.

“Ini adalah periode sulit bagi kami, dan kami harus berjuang dan menjadi lebih kuat untuk itu (keluar dari masa sulit). Penampilannya bagus, saya pikir kami pantas memenangkan pertandingan, tetapi kami tidak melakukannya dan kami terus melewati masa sulit,” kata Lampard, mengutip dari Four Four Two, Selasa (29/12/2020).

“Sikap tim bagus, tetapi tanpa kualitas di sepertiga akhir. Sebelumnya, perjalanan kami sangat bagus dan sekarang mengalami sedikit waktu yang sulit. Akan tetapi, saya melihat beberapa tanda sangat bagus malam ini yang saya sukai,” tuturnya.