TURIN – Striker Juventus, Alvaro Morata, dan sang istri yakni Alice Campello ikut menikmati kemeriahan menjelang hari Natal. Hal itu mereka buktikan dengan kegiatan memasang dan menghias pohon natal bersama keluarga. Momen itu pun terungkap pada akun Instagram milik Alice.

Lewat video berdurasi tiga menit lebih, Morata dan Alice beserta ketiga anaknya, terlihat asyik menghias pohon natal. Awalnya keduanya pun sedikit bermesraan sambil menunjukkan rasa senang mereka dengan menghias pohon natal di hadapan anak-anak.

Bahkan keduanya secara serempak menunjukkan rasa bahagia untuk menghias pohon natal. Diiringi lagu All I Want For Christmas Is You, keluarga Morata begitu antusias dan saling bahu membahu untuk menghias pohon natal

Namun, pada satu momen Morata dan Alice tidak bisa berdiam diri untuk saling bermesraan. Menjelang akhir video, Morata asyik memeluk Alice sambil menciumnya di depan kamera. Keduanya juga berdansa lalu berpelukan kembali dan berciuman.

Sayangnya, kemesraan mereka di depan anak-anak tak berlangsung lama dan keduanya kembali fokus menghias pohon natal. Meski begitu, momen tersebut semakin mempertegas bahwa keluarga Morata dan Alice benar-benar terjalin dengan harmonis.

Hal ini pun tidak mengherankan karena perjalanan Morata dan Alice cukup berliku. Morata pertama kali mengetahui Alice ketika ia sedang dalam petualangan pertamanya di Juventus, yakni musim 2014-2016. Ketika itu, Morata melihat profil Alice melalui Instagram karena ia tidak mengenalnya secara langsung.

Penyerang berpaspor Spanyol itu memiliki niatan untuk bertemu dengan Alice guna mengenal lebih jauh. Akan tetapi, ia bingung karena ternyata orang-orang di lingkaran pertemanannya tak ada yang mengenal Alice. Pada akhirnya, satu-satunya jalan bagi Morata untuk melakukan kontak dengan Alice adalah melalui DM Instagram. Namun, pesan dari mantan bomber Real Madrid itu tak langsung digubris oleh Alice. Morata baru mendapat balasan setelah menunggu untuk waktu yang lama. Saat bertemu untuk pertama kalinya, Alice mengaku langsung dibuat terperangah oleh Morata. Sebab, penyerang jebolan akademi Madrid itu sangat serius untuk menjalin hubungan dengan Alice, bahkan hingga ke jenjang pernikahan. Keseriusan Morata itulah yang pada akhirnya membuat Alice luluh. Terlebih, Morata sudah membuktikan keseriusannya dalam berbagai kesempatan. Bahkan kemesraan keduanya sudah terlihat dalam berbagai kesempatan.