SEBANYAK empat pertandingan digelar pada hari kedua pekan 11 Liga Inggris 2020-2021, Minggu 6 Desember malam WIB. Seluruh pertandingan berakhir dengan kemenangan. Dua laga menjadi sorotan utama yakni Tottenham Hotspur vs Arsenal dan Liverpool vs Wolverhampton Wanderers.

Hari kedua pekan 11 dibuka dengan laga antara West Browmwich Albion vs Crystal Palace di Stadion The Hawthorns. Sayangnya, tuan rumah harus menelan kekalahan memalukan dengan skor 1-5 dari The Eagles. Laga tersebut juga diwarnai dengan kartu merah bagi Matheus Pereira di menit 34.

Satu gol tim tamu dihasilkan lewat bunuh diri Darnell Furlong di menit delapan. Conor Gallagher sempat memberi asa dengan mencetak gol penyeimbang di menit 30. Namun, kartu merah Pereira mengubah segalanya. Di babak kedua, Crystal Palace menambah empat gol, masing-masing dua lewat Christian Benteke dan Wilfried Zaha.

Baca juga: Liverpool Bantai Wolves 4-0 di Stadion Anfield

Bergeser ke laga berikutnya, ada Sheffield United vs Leicester City di Stadion Bramall Lane. Tuan rumah masih nirkemenangan hingga pekan 11. Ayoze Perez membuat The Blades meringis pada menit 24 berkat golnya untuk membawa tim tamu memimpin.

Dua menit berselang, Oliver McBurnie menyeimbangkan keadaan. Ketika satu angka sudah ada di depan mata, Jamie Vardy justru menjebol gawang Aaron Ramsdale di penghujung pertandingan. Skor 2-1 memastikan Leicester City kembali ke jalur kemenangan.

Sorotan utama pekan 11 ada pada Derby London Utara antara Tottenham Hotspur vs Arsenal. Rivalitas kedua tim asal London Utara itu tidak perlu diragukan lagi. Pertandingan pun berjalan ketat selama 90 menit yang diwarnai adu taktik antara Jose Mourinho melawan Mikel Arteta.

Kali ini, Jose Mourinho bisa bertepuk dada karena mampu membantu timnya menang dengan skor 2-0. Uniknya, kedua gol itu hanya melibatkan dua nama, yakni Son Heung-min dan Harry Kane. Gol pertama dihasilkan Son berkat umpan Kane. Sedangkan gol kedua yang dicetak Kane, berasal dari umpan matang Son. Kemenangan itu mengembalikan Tottenham Hotspur ke puncak klasemen sementara dengan nilai 24. Posisi mereka tidak tergoyahkan sekali pun Liverpool menang atas Wolverhampton Wanderers di partai terakhir hari kedua ini. Si Merah sukses menang telak 4-0 atas tamunya di Stadion Anfield. Keempat gol tuan rumah dihasilkan Mohamed Salah, Georginio Wijnaldum, Joel Matip, dan bunuh diri Nelson Semedo. Liverpool terus memepet Spurs dengan koleksi nilai yang sama, sekali pun kalah selisih gol. Berikut hasil lengkap Liga Inggris 2020-2021 Semalam: West Brom vs Crystal Palace 1-5 Sheffield United vs Leicester 1-2 Tottenham Hotspur vs Arsenal 2-0 Liverpool vs Wolverhampton Wanderers 4-0