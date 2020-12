LIGA Champions 2020-2021 menggelar delapan pertandingan pada Rabu (2/12/2020), dini hari WIB. Setelah pertandingan-pertandingan itu berakhir, dua tim memastikan diri lolos ke babak 16 besar, yaitu Liverpool dan FC Porto.

Liverpool meraih tiket ke babak 16 besar saat menjamu Ajax pada pertandingan kelima Grup D di Anfield Stadium. Pertandingan berjalan sulit untuk tuan rumah karena Ajax lebih mendominasi penguasaan bola.

Liverpool dan Ajax gagal menciptakan gol selama 55 menit pertandingan berjalan. Namun, Curtis Jones memecah kebuntuan untuk Liverpool pada menit ke-58. Gol Jones hadir karena kesalahan kiper Ajax, Andre Onana, dalam mengantisipasi umpan silang Neco Williams.

Ajax mencoba menyamakan kedudukan sebelum babak kedua berakhir, tetapi tidak ada perubahan di papan skor. Gol tunggal Jones memberi Liverpool kemenangan sekaligus tiket ke babak 16 besar. Liverpool adalah wakil Grup D pertama yang lolos ke fase gugur.

Sementara itu, Porto pun mengikuti jejak Liverpool lolos ke babak 16 besar. Porto mampu menyegel tiket babak 16 besar setelah menahan imbang Manchester City 1-1 pada pertandingan kelima Grup C di Stadion do Dragao. Porto pun menemani Man City, juara Grup C, ke babak 16 besar.

Sementara itu, drama terjadi di Grup B saat Real Madrid dan Inter Milan menerima hasil berbeda. Madrid, yang tampil melawan Shakhtar Donetsk di Stadion Olimpiade Kiev, butuh kemenangan untuk lolos ke fase gugur sekaligus mengugurkan Inter.

Namun, pasukan Zinedine Zidane justru menelan kekalahan 0-2 di Ukraina sehingga nasib mereka di Liga Champions menjadi tidak jelas. Sementara itu, kekalahan Madrid menghidupkan kembali peluang Inter lolos ke babak 16 besar. Namun, harapan Inter akan kembali tertutup jika kalah dari Borussia Monchengladbach. Oleh sebab itu, Inter berusaha keras memenangkan pertandingan di kandang Monchengladbach. Usaha Inter berbuah kemenangan tipis 3-2 sehingga harapan mereka tidak hilang. Setiap klub di Grup B masih memiliki peluang lolos ke babak 16 besar. Kemenangan pada pertandingan pamungkas akan menentukan klub mana yang mewakili Grup B di fase gugur. Berikut hasil lengkap Liga Champions semalam: