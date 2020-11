DUNIA sepakbola tengah berduka karena meninggalnya salah satu pemain terbaik yang pernah ada di muka bumi, Diego Armando Maradona. Sepanjang berkarier sebagai pesepakbola, Maradona telah menorehkan prestasi yang luar biasa, termasuk mengantarkan Timnas Argentina menjuarai Piala Dunia.

Kehebatan Maradona di atas lapangan pun telah diakui oleh semua pihak, baik kawan maupun lawan. Tak ayal, berbagai pujian pun telah banyak diterima oleh pria yang dijuluki si Tangan Tuhan tersebut.

Berikut ini adalah 10 quotes terbaik yang pernah dilontarkan oleh tokoh-tokoh lapangan hijau kala membicarakan kehebatan dari seorang Maradona:

1. Lionel Messi

“Bahkan jika saya bermain selama jutaan tahun, saya tidak akan pernah bisa mendekati Maradona. Bukannya aku ingin melakukannya. Dia yang terhebat yang pernah ada.”

2. Michel Platini

“Apa yang bisa dilakukan (Zinedine) Zidane dengan bola, Maradona bisa melakukannya dengan menggunakan jeruk.”

3. Gary Lineker

Diego Maradona, scorer of arguably the greatest World Cup goal of all-time 🙏



(via @FIFAWorldCup) pic.twitter.com/r9NgGZHrUs— ESPN FC (@ESPNFC) November 25, 2020