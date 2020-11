BURSA transfer merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu klub di seantero dunia. Sebab, di pasar transfer inilah, klub-klub bisa memperkuat skuad dengan mendatangkan pemain-peman yang mereka butuh.

Namun, tidak semua pemain yang didatangkan dapat diandalkan. Bahkan tak jarang, sejumlah klub melakukan transfer aneh karena terkena serangan panic buying. Lantas, apa saja transfer aneh yang terjadi di sepakbola?

Berikut 5 transfer aneh di sepakbola:

5. Nicklas Bendtner





Pada musim panas 2012, Juventus melakukan hal mengejutkan, yakni mendatangkan Bendtner dari Arsenal. Dibilang mengejutkan karena Bendtner yang tenaganya tak lagi digunakan Arsenal, justru diboyong Juventus.

Pada akhirnya, pelatih Juventus saat itu Antonio Conte paham tenaga Bendtner tak bisa diandalkan. Terbukti di sepanjang musim 2012-2013, Bendtner hanya turun 11 kali tanpa satu gol pun. Alhasil, pada musim panas 2013 Juventus mengembalikan Bendtner ke Arsenal.

4. Bojan Krkic





Bojan sempat disebut-sebut sebagai The Next Lionel Messi. Perlahan-lahan, penyematan itu menghilang setelah Bojan gagal di Barcelona dan kemudian berpindah klub-klub dari AC Milan, AS Roma, Ajax Amsterdam hingga Stoke City.

BACA JUGA: Lionel Messi Gabung Manchester City, Ini 4 Formasi yang Bisa Dijajal Guardiola

Kemudian, Bojan yang masih cukup oke untuk bermain di klub top Eropa, justru pindah ke Stoke City pada musim panas 2014. Uniknya, Bojan justru gagal meski hanya membela tim selevel Stoke. Tiga musim (2014-2017) berada di Stoke City, Bojan hanya mengoleksi 16 gol dari 85 pertandingan.

3. Edgar Davids

(Davids saat membela Barnet) Davids bisa dibilang salah satu gelandang terbaik di dunia pada era 1990-an. Saking lugasnya dalam mengawal lini tengah plus memiliki stamina luar biasa, gelandang berpaspor Belanda itu pun dijuluki Pitbull. Akan tetapi, eks gelandang andalan Juventus itu membuat keputusan mengejutkan pada 2012-2013. Pada Oktober 2012, ia memutuskan bergabung bersama klub yang mentas di kasta keempat sepakbola Inggris, League Two yakni Barnet. Saat itu, Davids yang berusia 39 tahun berstatus sebagai pemain sekaligus pelatih. Saat itu, Davids turun di 29 pertandingan dengan koleksi satu gol dan satu assist. Akan tetapi, ia tak mampu menyelamatkan sang tim eksis di League Two. Sebab di akhir musim, Barnet terdegradasi ke Divisi V setelah menghuni posisi 23 dari 24 klub yang mengikuti kompetisi. 2. Julien Faubert

Real Madrid melakukan transfer aneh pada bursa transfer Januari 2009. Ia meminjam gelandang West Ham United, Julien Faubert. Bersama Madrid, Faubert lebih sering melakukan aksi indisipliner ketimbang mentas di lapangan. Selama enam bulan membela Madrid, eks pemain Borneo FC yang turun di Liga 1 2018 itu hanya tampil dua kali. Pada akhirnya, Madrid mengembalikan Faubert ke West Ham pada bursa transfer musim panas 2009. 1. Carlos Tevez dan Javier Mascherano

Keduanya diboyong West Ham United dari Corinthians pada musim panas 2006. Ternyata, West Ham saat itu tidak memiliki Tevez dan Mascherano secara utuh. Sebab, hak ekonomis Tevez dan Mascherano berada di tangan agen kenamaan, Kia Joorabchian, yang memiliki perusahaan bernama Media Sports Investments. Bisa dibilang, saat itu Carlos Tevez dan Mascherano dimiliki pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah Kia Joorabchian. Kenapa Kia Joorabchian membawa Tevez dan Mascherano ke West Ham United? Dengan bermain di West Ham, harapannya kualitas Tevez dan Mascherano bisa lebih terekspos klub-klub top Eropa dan di situlah Kia Joorabchian dapat meraup banyak uang. Benar saja, enam bulan setelah ke West Ham, Mascherano dilepas ke Liverpool. Sementara Tevez berlabuh di Manchester United pada musim panas 2007.