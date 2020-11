KUTA – Terhentinya kompetisi Liga 1 2020 membuat sejumlah pesepakbola nasional memilih kegiatan lain. Sebanyak 22 pesepakbola lokal (aktif mau pun pensiun) plus empat orang lainnya mengikuti kursus kepelatihan lisensi C PSSI secara gratis di Denpasar, Bali. Seluruh peserta kini sudah meraih sertifikat C PSSI untuk bekal di masa depan.

Pada pelatihan di Bali ini, nama-nama beken pemain Tim Nasional (TImnas) Indonesia dan Liga 1 ikut berpartisipasi. Nama-nama tersebut seperti Rizky Pora, Boaz Solossa, Ahmad Jufriyanto, Syamsul Chaerudin, dan lainnya.

Salah satu peserta yakni, Rizky Pora mengaku sangat senang dapat mengikuti kursus pelatih C PSSI ini. Ia berharap bekal pelatihan ini dapat membantunya menjadi pelatih sepakbola yang mumpuni ketika memutuskan pensiun suatu hari nanti.

Baca juga: Media Asing Soroti Perjuangan Pesepakbola Lokal Menyambung Hidup

“Alhamdulillah mendapat kesempatan mengikuti kursus pelatih C PSSI ini. Saya ingin terus belajar dan dapat lulus dengan baik di kursus ini. Untuk materi tentu ada sesi teori dan praktek di lapangan,” ujar Rizky Pora, dikutip dari keterangan pers yang diterima Okezone, Minggu (15/11/2020).

Kursus kepelatihan lisensi C PSSI tersebut digelar di Bali sejak 1 November 2020. Yeyen Tumena ditunjuk sebagai instruktur bersama dengan Mundari Karya. Para peserta mengikuti sesi praktik di lapangan Gelora Samudra, Kuta, serta teori di Hotel Mercure Harvestland, Kuta.

Pelatihan ini diinstrukturi oleh Yeyen Tumena bersama Mundari Karya dengan menggunakan praktek langsung di lapangan Gelora Samudra, Kuta dan pelaksanaan teori di Hotel Mercure Harvestland, Kuta. Kursus kepelatihan itu terlaksana berkat kerja sama yang baik antara Kementerian Pemuda dan Olahraga RI (Kemenpora RI) dan juga PSSI.

Wakil Ketua Umum PSSI, Iwan Budianto, mengucapkan terima kasih kepada Kemenpora dan Menpora RI Zainudin Amali yang sudah membantu PSSI untuk menggelar pelatihan pelatih dengan gratis. Menurutnya, kursus kepelatihan ini sangat bagus untuk mencari bibit-bibit pelatih berkualitas di masa depan. “Adanya pandemi covid-19 ini memang membuat PSSI tidak bisa bergerak, semua sponsor terhenti dan kita tdiak ada pemasukan. Alhamdulilah, adanya Menpora RI sekarang ini kita akhirnya bisa menggelar pelatihan pelatih Lisensi C secara gratis. Insya Allah pelatihan ini akan meningkat lagi ke lisensi B atau lainnya," papar Iwan Budianto. Sementara Direktur Teknik PSSI, Indra Sjafri mengatakan bahwa pelatihan ini menambah kegiatan dari agenda pengembangan PSSI di bidang kepelatihan. Sebelumnya selama pandemi Covid-19 ini PSSI juga juga telah melaksanakan kursus B PSSI dan C PSSI di berbagai daerah. "Pada kursus ini, PSSI bekerja sama serta mendapat dukungan dari dengan Kemenpora. Dengan semakin banyaknya kursus pelatih tentu menambah jumlah pelatih yang ada di Indonesia. Bila jumlah pelatih di Indonesia semakin banyak dengan kualitas yang baik, PSSI yakin Indonesia akan melahirkan banyak pemain sepak bola yang berkualitas,” tukas Indra Sjafri. Berikut daftar lengkap 26 peserta kursus lisensi C AFC: 1. Rizky Pora, Barito Putera 2. Aditya Harlan, Barito Putera 3. Munhar, Persik Kediri 4. Dany Saputra, Persik Kediri 5. Deden Natsir, Persib 6. Agung Mulyadi, Persib 7. Hasyim Kipuw, PSM 8. Aditya Putra, Persikabo 9. I Gede Sukadana, PSS 10. Jefri Kurniawan, PSS 11. Sandi Firmansyah, PSIM 12. T.A Mushafry, PSIM 13. Ahmad Jufriyanto, Bhayangkara FC 14. Asri Akbar, Persijap 15. Qischil Qandrum, Persekat 16. Rudiyana, Sriwijaya FC 17. Wimba Sutan, Semen Padang 18. Tinus Pae, Persipura 19. Boaz Solossa, Persipura 20. Siswanto, Bandung 21. Riyandi Ramadhana, Jakarta 22. Syamsul Chaerudin, Makassar 23. Hendra Nasir, Jakarta 24. Ign Richard Kippuw, Semarang 25. Nanda Rahmadhani, Surabaya 26. Fatkhurohman, Jakarta