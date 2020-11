DINI hari nanti akan diketahui 24 negara yang ambil bagian di Piala Eropa 2020 yang dilangsungkan pada 11 Juni hingga 11 Juli 2021. Sebenarnya, proses pengundian Fase Grup Piala Eropa 2020 sudah dilangsungkan di Kota Nyon, Swiss pada 22 November 2019.

Hanya saja, saat itu baru diketahui 20 negara yang ikut serta di ajang Piala Eropa 2020. Sementara itu, tim empat tim lainnya baru akan ditemukan saat playoff path A-D diadakan medio Maret 2020.

(Hasil Undian Fase Grup Piala Eropa 2020)

Namun, akibat pandemi virus corona, playoff mengalami penundaan. Tidak hanya playoff yang ditunda, ajang Piala Eropa juga mesti diundur. Awalnya, Piala Eropa 2020 diadakan dari 12 Juni hingga 12 Juli 2020.

Akan tetapi, karena Covid-19, turnamen diundur menjadi 11 Juni hingga Juli 2021. Bagaimana dengan babak playoff yang ditunda pada Maret 2020? Babak playoff kemudian digelar medio Oktober 2020.

Sebanyak 16 tim turun di playoff tersebut, yang mana negara-negara itu dibagi ke dalam empat path (A-D). Masing-masingnya path-nya berisikan empat negara. Path A berisikan Islandia, Rumania, Bulgaria dan Hungaria, Path B (Bosnia, Irlandia Utara, Republik Irlandia dan Slovakia), Path C (Skotlandia, Israel, Norwegia dan Serbia) dan Path D (Georgia, Makedonia Utara, Belarusia dan Kosovo).

Setelah melakoni babak semifinal di masing-masing path, semua path akan melangsungkan laga final dini hari nanti. Tim yang memenangkan pertandingan akan lolos ke putaran final Piala Eropa 2020.

Di Path A mempertemukan Hungaria vs Islandia, Irlandia Utara vs Slovakia (Path B), Serbia vs Skotlandia (Path C) dan Georgia vs Makedonia Utara (Path D). Karena itu, menarik menanti tim-tim mana yang akan lolos ke Piala Eropa 2020.

(Andy Robertson akan turun bela Skotlandia dini hari nanti)

Sekadar informasi, untuk jumlah tuan rumah Piala Eropa 2020 berbeda ketimbang edisi-edisi sebelumnya. Biasanya, tuan rumah Piala Eropa hanya diisi satu atau dua negara. Namun, untuk edisi kali ini, ada 12 negara yang menjadi tuan rumah!

Alasan UEFA memilih 12 tuan rumah, demi memperingati 60 tahun penyelenggaraan Piala Eropa. Piala Eropa sendiri pertama kali diadakan pada 1960 dan Uni Soviet (Rusia) keluar sebagai juara.

Lantas, siapa saja tuan rumah Piala Eropa 2020? Mereka ialah Belanda, Italia, Inggris, Spanyol, Hungaria, Denmark, Azerbaijan, Republik Irlandia, Jerman, Rusia, Rumania dan Skotlandia.

Berikut jadwal playoff Piala Eropa 2020:

Jumat, 13 November 2020 pukul 02.45

Hungaria vs Islandia (Path A)

Irlandia Utara vs Slovakia (Path B)

Serbia vs Skotlandia (Path C)

Georgia vs Makedonia Utara (Path D, khusus laga ini digelar pukul 00.00 WIB)