LIVERPOOL – Wasit David Coote dibebastugaskan sebagai pemimpin pertandingan Liga Inggris 2020-2021 akhir pekan ini. Hukuman ini diberikan karena David Coote membuat dua blunder di laga Everton vs Liverpool pada Sabtu 17 Oktober 2020 malam WIB.

Nama David Coote menjadi sorotan di sepanjang akhir pekan lalu. Menjalankan peran sebagai petugas Video Assistant Referee (VAR), David Coote dinilai membuat kesalahan.

(Momen saat lutut Van Dijk dihajar Pickford)

Pertama, David Coote gagal mengindentifikasi adanya pelanggaran keras yang dilakukan kiper Everton, Jordan Pickford, kepada bek Liverpool Virgil van Dijk. Saat itu, Coote hanya memberi laporan kepada wasit yang memimpin pertandingan, Michael Oliver, bahwa Van Dijk lebih dulu terjebak offside sebelum insiden terjadi.

Padahal, terlepas Van Dijk offside atau tidak, banyak pengamat mengatakan, Pickford layak diganjar kartu merah atas pelanggaran yang dilakukan kepada bek asal Belanda tersebut. Saat itu, Pickford kedapatan melayangkan tendangan ke arah lutut Van Dijk.

Akibatnya, ligamen lutut Van Dijk mengalami kerusakan. Kabarnya, eks bek Southampton itu harus absen dalam 7-8 bulan ke depan.

Kemudian, momen kontroversial lain yang dibuat Coote adalah menggagalkan kemenangan Liverpool. Di menit 90+2, Liverpool sebenarnya mencetak gol kemenangan 3-2 via tembakan Jordan Henderson setelah menerima umpan silang Sadio Mane.

Namun, dalam pantauan Coote, Mane disebut lebih dulu terjebak offside sebelum melepaskan umpan kepada Henderson. Padahal, dalam tayangan VAR terlihat Mane jauh dari kata offside.

(Coote dibebastugaskan dari pekerjaan akhir pekan ini)

Karena itu, Liverpool mengajukan protes atas tindakan Coote kepada Otoritas Wasit Liga Inggris yakni PGMOL. Atas protes yang dilancarkan Liverpool itulah, Coote dibebastugaskan dari pekerjaannya akhir pekan ini.

Padahal dalam lima laga awal Liga Inggris 2020-2021, Coote selalu bertugas, entah sebagai wasit atau pemantau VAR. Musim ini Coote telah memimpin pertandingan laga Southampton vs Tottenham Hotspur, Newcastle United vs Burnley dan Leeds United vs Wolves.

Sejatinya, laga West Ham United vs Manchester City yang berlangsung pada Sabtu 24 Oktober 2020 pukul 18.30 WIB akan dipimpin Coote. Namun, karena keputusan di atas Coote gagal bertugas akhir pekan ini.