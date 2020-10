BARCELONA – Barcelona baru saja meraih kemenangan atas Ferencvaros di matchday pertama Grup G Liga Champions 2020-2021, Rabu (21/10/2020) dini hari WIB. Skuad asuhan Ronald Koeman itu tepatnya menang dengan skor telak 5-1 atas tim tamunya tersebut usai mampu bermain sangat baik di Stadion Camp Nou.

Lima gol Barcelona disumbangkan oleh Lionel Messi pada menit ke-27, lalu Ansu Fati (42’), Philippe Coutinho (52’), Pedri (82), dan Ousmane Dembele (89’) yang menjadi pemain terakhir yang menutup pesta gol Blaurgana ke gawang tim perwakilan Hungaria tersebut.

Menariknya, gol yang disumbangkan Fati dan Pedri di laga Barcelona vs Ferencvaros tersebut berhasil menciptakan sejarah baru di kompetisi Liga Champions. Jadi, untuk pertama kalinya ada tim yang memiliki dua pencetak gol berusia 17 tahun dalam satu pertandingan Liga Champions.

1 - Barcelona are the first team ever to have two goalscorers aged 17 or under in a single Champions League match (Ansu Fati and Pedri). Future. pic.twitter.com/FoXmfyNhI0— OptaJose (@OptaJose) October 20, 2020