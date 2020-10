PARIS – Penyerang Paris Saint-Germaint (PSG), Kylian Mbappe memperingatkan Manchester United bahwa dia tidak akan menahan diri meski akan reuni dengan eks rekan setimnya, Edinson Cavani. PSG akan melawan Man United di Liga Champions 2020-2021.

Man United dalam Liga Champions musim ini berada di Grup H. Grup ini disebut grup neraka karena dihuni Paris Saint-Germain (PSG), RB Leipzig dan Istanbul Basaksehir.

PSG merupakan finalis pada Liga Champions musim lalu, sementara Leipzig adalah semifinalis yang dikalahkan PSG. Sedangkan Basaksehir adalah juara Liga Turki.

Pada laga perdana, Man United akan bertandang ke Stadion Stadion Parc de Princes, markas PSG pada 21 Oktober 2020. Mbappe pun memberikan komentarnya terkait pertemuannya dengan Cavani.

"Dia (Cavani) berada di tim yang berbeda sekarang, saya mendoakan yang terbaik untuknya,” kata Mbappe mengutip Get Football News France via The Sun, Senin (19/10/2020).

"Kami akan bermain melawan dia dan mencoba untuk mengalahkannya," tambah penyerang berusia 21 tahun itu.

Selama tujuh musim bersama PSG, Cavani mencatatkan warisan yang sulit dikejar pemain lainnya. Dia mencetak 200 gol dari 301 penampilannya bersama Les Parisiens. Torehan gol eks pemain Napoli itu menjadi yang terbaik di Liga Prancis saat ini. Dia juga membantu PSG meraih gelar-gelar juara domestik. Cavani memberikan gelar enam kali juara Liga Prancis untuk PSG, empat trofi Piala Prancis serta lima Piala Liga Prancis. Sementara itu, penyerang Cavani mengatakan bahwa pertemuannya dengan PSG merupakan momen yang luar biasa. Namun, dia merasa bahagia dan tertantang untuk mengalahkan PSG. "Ya, bukan begitu hidup? Saya pikir itu takdir dan bagaimana hal-hal bisa berubah. Sungguh luar biasa, banyak hal selalu terjadi karena suatu alasan dan terkadang dengan cara yang paling sulit dipercaya," kata dia mengutip laman Man United. "Jadi sekarang giliran saya untuk mengalami salah satu momen yang tidak pernah Anda bayangkan terjadi dan ketika Anda melihat ke belakang, itu benar-benar terjadi. Tapi itu akan menjadi perasaan yang luar biasa dan pengalaman yang menyenangkan dan itu adalah sesuatu yang sangat saya sukai," tambahnya.