BARCELONA – Presiden Liga Spanyol, Javier Tebas, menyatakan bahwa sosok Lionel Messi begitu penting. Di pentas Liga Spanyol, peran Messi dianggap jauh lebih penting ketimbang pemain besar lainnya yang pernah bermain di sana, seperti Cristiano Ronaldo dan Neymar Jr.

Pernyataan ini diutarakan Tebas kala mendapat pertanyaan soal peluang kembali merumputnya Neymar di Liga Spanyol. Ia sendiri menyambut positif rencana tersebut karena menganggap kehadiran pemain hebat seperti Neymar bagus untuk kompetisi.

Tetapi, Tebas mengatakan bahwa Neymar tidak akan menentukan kondisi di Liga Spanyol. Sebab, kehadirannya tak sepenting Messi. La Pulga –julukan Messi– dipandang sebagai elemen penting karena telah menjadi warisan besar di kompetisi tersebut.

Bahkan, pentingnya sosok Messi melebihi pemain top lain di dunia, seperti Cristiano Ronaldo. Penyerang asal Portugal itu sendiri diketahui pernah berlaga di pentas Liga Spanyol dengan memperkuat Real Madrid beberapa tahun silam.

“Ya, tentu saja (ingin Neymar kembali ke Liga Spanyol), dengan kualitasnya dia berada di tiga pemain teratas di dunia. Akan sangat penting bagi Liga Spanyol jika dia datang lagi, meskipun itu tidak akan menentukan Liga Spanyol,” ujar Tebas, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Minggu (18/10/2020).

“Hal yang paling penting adalah kami bermain 10 bulan dalam setahun, dengan 20 klub masing-masing bermain satu sama lain dan menghasilkan semangat serta kegembiraan setiap akhir pekan untuk para penggemar di Spanyol dan di seluruh dunia,” lanjutnya.

“Seorang pemain seperti Neymar memberi Anda pengikut di negara-negara yang menjaganya, tapi dia bukan elemen penting, bahkan Cristiano Ronaldo pun tidak. Lionel Messi, di sisi lain, adalah elemen penting karena dia adalah warisan Liga Spanyol,” tukas Tebas.

(Ram)