MANCHESTER – Penyerang Manchester City mendapat kecaman setelah terlihat memegang tengkuk wasit perempuan. Operator Liga Inggris menilai sikap pemain asal Argentina itu tidak sopan.

Man City pada pekan kelima Liga Inggris 2020-2021 menjamu Arsenal. Kedua tim bermain di Stadion Etihad pada Sabtu 17 Oktober 2020.

We have not heard the last of this. Sergio Aguero out of order here pic.twitter.com/XXreySE4zB— Kevin Palmer (@RealKevinPalmer) October 17, 2020