MANCHESTER – Semenjak didatangkan pada bursa transfer musim panas 2020, Donny van de Beek belum juga bermain secara 90 menit penuh di Liga Inggris 2020-2021. Hal itu dikarenakan Van de Beek sulit bersaing dengan para pemain tengah Man United lainnya.

Akan tetapi, kini Man United dikabarkan siap menjadikan Van de Beek bermain penuh di laga melawan Newcastle United pada Minggu 18 Oktober 2020. Menariknya, menurut laporan dari Sportsmole, Jumat (16/10/2020), Van de Beek akan dimainkan sebagai winger kiri.

Hal itu dikarenakan Marcus Rashford yang biasanya menempati winger kiri bakal dipasang sebagai striker lantaran Anthony Martial harus absen akibat kartu merah di laga sebelumnya. Kekosongan Rashford itulah yang akan dimanfaatkan oleh Van de Beek.

Tentunya posisi winger bukanlah posisi andalan pemain asal Belanda tersebut. Ia lebih sering bermain di tengah, baik sebagai gelandang tengah atau gelandang serang. Jadi, bisa dikatakan winger bukanlah posisi terbaik Van de Beek.

Kendati begitu kenapa Van de Beek yang dipilih? Karena menurut laporan yang beredar, pelatih Man United, Ole Gunnar Solskjaer, sejak awal memang mendatangkan Van de Beek untuk dapat dimainkan di posisi mana pun.

Van de Beek pun sejak pertama datang sudah menyetujui permintaan Solskjaer untuk bisa dan mau dimainkan di posisi mana pun. Jadi, seharusnya tidak ada masalah jika pemain asal Belanda itu dimainkan di posisi sayap kiri.

Menariknya, saat ini Van de Beek sedang mengikuti program pembesaran otot dan peningkatan stamina seperti yang sudah pernah dilakukan Cristiano Ronaldo dan sedang dijalankan Bruno Fernandes.

Diberikannya program selayaknya yang pernah dicoba Ronaldo dan dipasangkan sebagai winger seperti yang pernah dicicipi CR7 di Man United membuat Van de Beek seperti sedang dipersiapkan untuk menjadi penerus pemain asal Portugal tersebut.

Jadi, jika Van de Beek nyatanya sanggup bermain baik sebagai winger kiri di laga Newcastle United vs Man United, maka bukan tidak mungkin ia akan terus dimainkan di posisi tersebut. Bisa ada kemungkinan Van de Beek benar-benar dibuat untuk jadi the next Ronaldo.

Tentunya peluang Van de Beek bermain sebagai sayap kiri itu hanya diberikan sekali saja oleh Solskjaer. Sebab jika Edinson Cavani dan Martial sudah bisa bermain, maka sulit bagi Van de Beek untuk bermain sebagai winger. Jadi, Van de Beek harus benar-benar harus memanfaatkan peluang laga Newcastle United vs Man United.