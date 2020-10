MANCHESTER – Eks penyerang Manchester United, Dimitar Berbatov membela David De Gea yang tampil buruk saat membela Tim Nasional (Timnas) Spanyol di UEFA Nations League melawan Ukraina. Pada laga itu Spanyol kalah dengan skor 1-0.

Gol semata wayang terjadi akibat kesalahan De Gea. Posisi kiper berusia 29 tahun itu terlau jauh dari gawangnya. Akibatnya pemain Ukraina Victor Tsyhankov berhasil menjebol gawang Spanyol lewat sepakan ke arah pokok gawang.

Autumn in Kyiv is a pure beauty. Isn't it, @spain? pic.twitter.com/1vbe8lA98M— Ukraine / Україна (@Ukraine) October 14, 2020