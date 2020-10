PADA pertandingan UEFA Nations League yang mempertemukan Tim Nasional (Timnas) Prancis menjamu Portugal pada Senin 12 Oktober 2020 di Stadion Stade de France, ada satu pemain yang merasa sangat bahagia. Dia adalah Kylian Mbappe.

Meski hasil pertandingan berakhir imbang tanpa gol, Mbappe tetap senang. Dia kembali bertemu dengan idolanya, Cristiano Ronaldo yang bermain untuk di tim lawan.

Menjelang pertandingan dimulai, terekam kedua pemain bintang Paris Saint-Germain (PSG) dan Juventus itu saling bercakap-cakap. Warganet berasumsi Ronaldo menanyakan pada Mbappe mengenai siapa yang terbaik di antaranya dengan Lionel Messi.

Pertanyaan Ronaldo dijawab mudah oleh Mbappe. Dia langsung mengatakan, “Anda (Ronaldo lebih hebat daripada Messi.)

Mbappe kemudian mengunggah foto dirinya ke Instagram dengan sang penyerang berusia 35 tahun itu. Ia menuli keterangan "idola" plus emoji mahkota dan kambing, sebagai simbol GOAT (Greatest of All Time) yang berarti Yang Terbaik Sepanjang Masa.

Ronaldo sendiri merespons unggahan tersebut dengan emoji kepalan tangan. Reaksi itu memberi sinyal jik keduanya sama-sama saling mendukung.

Mbappe memang diketahui menjadikan Ronaldo sebagai idolanya sedari kecil. Hal itu diketahui saat saat liputan jurnalis asal Norwegia, Jan Aage Fjortoft.

Kepada Fjortoft, Mbappe memperlihatkan fotonya yang tengah berpose dengan Cristiano Ronaldo di pusat latihan Real Madrid, Valdebebas. Selain itu, Kylian Mbappe yang saat itu masih berusia 13 tahun juga memajang berbagi poster Ronaldo di kamarnya. Sang penyerang Paris Saint-Germain memiliki kamar yang dipenuhi oleh poster Ronaldo dan rasa kagumnya terhadap sang idola masih belum sirna hingga kini. Sebenarnya, ini bukanlah kesempatan perdana bagi Mbappe jumpa langsung dengan Ronaldo. Pada Maret 2018 lalu, keduanya pernah bersua ketika PSG berhadapan dengan Real Madrid pada babak 16 besar Liga Champions. Mbappe bersama Paris Saint-Germain akan meladeni Real Madrid pada 16 besar Liga Champions, Februari dan Maret 2018. "Ronaldo adalah pahlawan dari masa kecil saya dan sungguh menakjubkan bertemu dengannya saat saya mengunjungi Valdebebas. Namun, saya adalah pesaing dan seseorang yang sangat kompetitif, dan yang ingin saya lakukan adalah menang, menang, dan menang," kata Mbappe mengutip Mirror, Selasa (13/10/2020). "Jadi tidak penting siapa yang ada di hadapan kami, kami ingin menang. Saya mengagumi Ronaldo saat masih kecil, namun itu telah berakhir. Dari seseorang yang telah memenangkan lima Ballon d'Or, Anda bisa belajar banyak," paparnya.