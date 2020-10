LONDON - Legenda Arsenal, Ray Parlour menilai aksi Mesut Ozil yang menggaji maskot The Gunners, Gunnersaurus tak lebih sebagai aksi promosi. Hal itu menurutnya untuk memenangkan fan Arsenal.

Arsenal tak lagi memperkejakan Gunnersaurus demi memotong pengeluaran tim di musim 2020-2021. Hal itu dilakukan untuk memperbaiki keuangan klub yang kedodoran akibat pandemi virus corona.

Jerry Quy, orang yang berada di balik Gunnersaurus sudah bekerja selama 27 tahun untuk menghibur para pendukung Arsenal. Dengan ketiadaan Gunnersaurus akan membuat fan Arsenal sedih.

Ozil, yang tak pernah masuk skuad utama Arsenal sejak Maret silam, memberikan respons terkait pemecatan Gunnersaurus. Dia siap memberikan gajinya agar sang maskot bisa kembali di Stadion Emirates.

"Saya sedih karena Jerry Quy alias maskot kami yang terkenal dan loyal, Gunnersaurus dan bagian dari klub kami telah dicampakkan setelah 27 tahun," tulisnya di Twitter.

"Oleh karena itu, saya menawarkan untuk mengganti gaji penuh maskot kami selama saya menjadi pemain Arsenal," lanjut Ozil.

"Sehingga, Jerry bisa melanjutkan pekerjaan yang sangat dia cintai," tambah pemain asal Jerman tersebut.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 6, 2020