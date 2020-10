“Saya sangat sedih karena Jerry Quy alias maskot kami yang terkenal & setia Gunnersaurus, yang sudah menjadi bagian penting dari klub kami diberhentikan setelah 27 tahun,” ungkap Ozil yang disampaikannya melalui media sosial pribadinya, Rabu (7/10/2020).

“Karena itu, saya menawarkan untuk mengganti Arsenal sebagai pihak yang akan menggaji penuh pria hijau besar kami selama saya masih menjadi pemain Arsenal. Jadi Jerry dapat melanjutkan pekerjaan yang sangat dia cintai itu,” tambah pernyataan dari Ozil tersebut.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z