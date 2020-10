LONDON – Sebuah keputusan ekstrem diambil oleh manajemen Arsenal dengan memecat Jerry Quy, sosok yang berada di balik maskot bernama Gunnersaurs. Keputusan tersebut terpaksa diambil manajemen Arsenal demi memangkas anggaran mereka yang sangat terdampak dari penyebaran virus Corona (Covid-19).

Sebagaimana diketahui, Arsenal memang menjadi salah satu klub yang kondisi finansialnya terdampak terhadap pandemi virus Corona. Bahkan sebelum memecat Quy, manajemen Arsenal juga sudah merumahkan ratusan karyawannya.

Akan tetapi hanya berjarak beberapa jam setelah pemecatan Quy, Arsenal justru mengumumkan keberhasilan mereka merekrut Thomas Partey dari Atletico Madrid. Untuk mendatangkan Partey, Arsenal sendiri harus mengeluarkan dana sebesar 50 juta euro atau sekira Rp869 miliar.

Baca Juga: Thomas Partey Memang Pemain yang Dibutuhkan Arsenal

Hal tersebut sontak membuat Arsenal pun mendapatkan kecaman dari beberapa pihak. Setelah Sevilla yang ikut memberikan respons soal keputusan Arsenal memecat maskotnya, kini giliran penyerang Chelsea, Mitchy Batshuayi, yang melakukan hal serupa.

Bahkan penyerang berpaspor Belgia tersebut meledek Arsenal dengan mem-posting sebuah foto dengan menyapa maskot tim nasional (Timnas) Belgia. Batshuayi juga mencantumkan sebuah caption yang bisa membuat pihak Arsenal gerah.

And this is how you treat your team mascot 👀🤜🏾😂 pic.twitter.com/CuvR9L3djL— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) October 5, 2020