LONDON – Arsenal telah mengeluarkan skuad mereka untuk berlaga di Liga Eropa 2020-2021. Tak ada nama Mesut Ozil di dalam pasukan Mikel Arteta.

Hubungan Ozil dengan klubnya memang tak harmonis. Sang pemain sendiri sudah tak bermain sejak Juni lalu.

Merespons namanya tak ada dalam daftar, Ozil mengunggah video perayaan di akun Twitter-nya. Ia berterima kasih kepada wargenet karena ia kini memiliki 25 juta pengikut di Twiter.

Arteta memutuskan untuk mencoret dua pemain senior. Selain Mesut Ozil, pemain bertahan Sokratis Papastathopoulos juga tidak akan ada dalam skuadnya untuk Liga Eropa musim ini.

This is amazing! Thank you so much for 2️⃣5️⃣ Mio. followers on @Twitter!💥🙌🏼 #M1Ö pic.twitter.com/yGcITmIV4E— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 8, 2020