IPSWICH – Elkan Baggott mencatatkan salah satu pencapaian tertinggi dalam karier sepakbolanya. Bek Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 itu menjalani debut bersama tim senior Ipswich Town dini hari tadi.

Bek 17 tahun itu bermain sebagai starter saat Ipswich Town yang kini tampil di Divisi III Liga Inggris (League One) menghadapi Gillingham di ajang EFL Trophy. Bagi yang belum tahu, EFL Trophy diikuti seluruh tim kontestan League One dan League Two, serta masing-masing tim U-21 dari kontestan Premier League dan Divisi Championship.

(Elkan Baggott saat jalani debut bersama Ipswich Town)

Bisa dibilang, turnamen ini berada di kasta ketiga persepakbolaan Inggris di bawah Piala FA dan Piala Liga Inggris. Lantas, bagaimana catatan Elkan Baggott dalam laga yang dimenangkan Ipswich Town dengan skor 2-0 tersebut?

Mengutip dari akun Twitter @indostransfer, bek bertinggi badan 194 sentimeter itu tampil prima. Sepanjang pertandingan, Elkan Baggott membuat 122 sentuhan dan mencatatkan 86,1 persen umpan sukses.

Sementara dari segi bertahan, bek yang sempat menjalani satu bulan pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia U-19 itu membuat enam sapuan, satu intersep dan dua blok. Karena itu, debut Elkan Baggott bisa dibilang impresif.

BACA JUGA: Elkan Baggott Lakoni Debutnya di Tim Utama Ipswich Town

Kabar di atas jelang hal yang membahagiakan bagi Timnas Indonesia U-19. Tenaga Elkan Baggott sangat berarti bagi Timnas Indonesia U-19 yang akan turun di Piala Asia U-19 dan Piala Dunia U-20 2021.

Tinggi badannya yang menjulang (194 sentimeter) membantu Timnas Indonesia U-19 memenangkan duel-duel udara. Sekadar informasi, bola-bola udara kerap menjadi masalah Timnas Indonesia U-19 saat dihadapkan dengan lawan-lawan dari Eropa, Asia Barat dan Asia Timur. (Elkan Baggott (paling tinggi) saat menjalani TC bareng Timnas Indonesia U-19) Sejatinya, Elkan Baggott disertakan dalam 28 nama yang dibawa pelatih Timnas Indonesia U-19, Shin Tae-yong, untuk menjalani pemusatan latihan di Kroasia yang berlangsung sejak akhir Agustus 2020. Namun, karena tidak mendapatkan izin dari Ipswich Town, Elkan Baggott tidak dapat bergabung bersama David Maulana dan kawan-kawan. Terpenting, Elkan Baggott saat ini dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya dengan bermain optimal bersama Ipswich Town. Sebab, Elkan Baggott sudah menjatuhkan pilihan kepada Indonesia, meski memiliki peluang berseragam Tim Nasional Inggris. “Saya merasa bangga dan terhormat bahwa saya bisa mewakili negara saya dan saya ingin segera menyatu dengan tim dan memenangkan beberapa kompetisi dan piala,” kata Elkan Baggott saat menjalani pemusatan latihan di Timnas Indonesia medio Agustus 2020. “Harapan saya saat ini segera menyatu dengan tim dan menang Piala Asia serta melakukan yang terbaik untuk Piala Dunia U-20. Itu target terbesar saya,” pungkas Elkan Baggott