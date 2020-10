LONDON – Tottenham Hotspur akan bertamu ke kandang Manchester United untuk menjalani matchday keempat Liga Inggris 2020-2021. Pertandingan tersebut sejatinya adalah laga reuni antara Manajer Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, dengan mantan klubnya.

Pada musim panas 2016, Mourinho didapuk sebagai Manajer Man United. Di musim perdananya menangan Setan Merah, The Special One sebenarnya menorehkan catatan manis dengan menjuarai Liga Eropa dan Piala Liga Inggris.

Kendati demikian, kebersamaan Mourinho dengan Man United tak berakhir baik. Pada Desember 2018 manajer berkebangsaan Portugal itu dipecat lantaran dinilai gagal membuat Man United meraih hasil bagus.

Sejak saat itu, kursi manajer Man United diisi oleh Ole Gunnar Solskjaer dan masih berlangsung hingga sekarang. Maka dari itu, ketika kini Mourinho berkesepatan untuk kembali ke Old Trafford guna menghadapi Man United, banyak pihak yang berspekulasi bahwa The Specal One akan melakukan balas dendam

Menanggapi hal ini, Mourinho menerangkan bahwa ia sebenarnya tidak memiliki dendam apa pun terhadap Man United. Mourinho tak memungkiri kalau ia memang memiliki ambisi besar untuk memenangkan pertandingan, namun itu bukan ditujukan sebagai balas dendam.

“Apa itu? Balas dendam? Saya menang berkali-kali di Old Trafford sebagai pelatih Man United dan sebagai pelatih lawan. Balas dendam untuk apa?” ujar Mourinho, seperti dikutip dari Daily Star, Sabtu (3/10/2020).

“Tidak ada yang memperlakukan saya dengan buruk di sana, semua orang sangat baik kepada saya, saya tidak memiliki musuh di sana, saya tidak memiliki perasaan buruk. Balas dendam untuk apa? Ini hanya pertandingan sepakbola yang ingin saya menangkan," sambung Mourinho. Saat ini, Tottenham besutan Mourinho sejatinya sedang dalam tren yang cukup positif. Dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, The Liliwhites belum sekalipun menelan kekalahan. Kendati demikian, pemain andalan Tottenham, Son Heung-Min, sedang mengalami cedera. Mourinho sendiri tak berani menjanjikan apakah Son akan bisa tampil di pertandingan melawan Man United yang bakal berlangsung pada Minggu 4 Oktober 2020 pukul 22.30 WIB. "Saya tidak ingin berbohong kepada Anda dengan mengatakan dia (Son) tidak bermain dan Minggu dia ada di sana. Pada saat yang sama saya tidak ingin mengatakan dia bisa bermain, namun ternyata tidak. Jadi mari kita tunggu dan lihat; pada saat ini, sejujurnya saya tidak tahu," jelas Mourinho.