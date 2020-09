MILAN – AC Milan harus bersusah payah untuk menaklukkan Bodo/Glimt pada laga kualifikasi III Liga Eropa 2020-2021. Bermain di San Siro, Jumat (25/9/2020) dini hari WIB, Milan menang tipis atas wakil Norwegia itu dengan skor 3-2.

Pad a laga tersebut, Milan sepertinya sangat kehilangan sosok Zlatan Ibrahimovic yang selama ini menjadi motor serangan. Ibrahimovic harus absen pada laga genting ini setelah dinyatakan positif terjangkit virus Corona.

It was a tough one, but the job is done. On to the #UEL playoffs!

Partita tosta, ma la vittoria vale l'accesso ai Playoff di @EuropaLeague#MilanGlimt 3-2 #SempreMilan