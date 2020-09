NYON – Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) telah mengumumnkan tiga nominasi pemain terbaik untuk musim 2019-2020 pada Rabu (23/9/2020) malam WIB. Menariknya, pada daftar tiga kandidat pemain terbaik Eropa tersebut cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena tak ada nama Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.

Bayern Munich menyumbangkan dua pemain untuk masuk dalam daftar nominasi tersebut. Mereka adalah sang penjaga gawang, Manuel Neuer, dan sang striker, Robert Lewandowski. Sementara satu nama lainnya adalah Kevin De Bruyne dari Manchester City.

