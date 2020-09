LONDON – Chelsea akan menjamu klub Divisi Championship, Barnsley, di babak ketiga Piala Liga Inggris 2020-2021, Kamis 24 September 2020 dini hari WIB. Kabar baiknya jelang laga ini, Chelsea kedatangan sejumlah pemain yang baru pulih dari cedera.

Semalam dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan, pelatih Chelsea Frank Lampard mengonfirmasi dua pemain anyar mereka, Thiago Silva dan Ben Chilwell, dimasukkan ke dalam skuad. Sebelumnya di dua laga awal Liga Inggris 2020-2021, Thiago Silva dan Ben Chilwell absen karena mengalami cedera.

(Thiago Silva sudah berlatih bersama Chelsea)

Hanya saja di laga nanti, Thiago Silva dan Ben Chilwell diprediksi takkan melakoni laga sejak awal pertandingan. Berhubung belum dalam kondisi fisik terbaik, Thiago Silva dan Ben Chilwell kemungkinan baru dimainkan di babak kedua.

Lantas, formasi apa yang diturunkan pelatih Lampard dalam laga Chelsea vs Barnsley? Pelatih 42 tahun itu diprediksi mempertahankan pola andalannya, yakni 4-3-3.

Hanya saja, sejumlah pemain utama akan diistirahatkan Lampard. Hal itu agar stamina para pemain tetap terjaga saat bertandang ke markas West Bromwich Albion (WBA) di pekan ketiga Liga Inggris 2020-2021 pada Minggu 27 September 2020 dini hari WIB.

BACA JUGA: Edouard Mendy Datang, Lampard Beri Pesan ke Kepa

Nantinya dalam pola 4-3-3 racikan Lampard, penjaga gawang dipercayakan kepada Willy Caballero. Kemudian, empat bek sejajar diisi Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger, Fikayo Tomori dan Emerson Palmieri.

Selanjutnya, pengisi tiga gelandang adalah Jorginho, Ross Barkley dan Ruben Loftus-Cheek. Bagaimana dengan trio lini depan? Posisi winger kanan diisi Kai Havertz, Callum Hudson-Odoi beroperasi di sisi sebelahnya dan Tammy Abraham bertugas sebagai juru gedor.

(Tammy Abraham kemungkinan diturunkan di laga Chelsa vs Barnsley)

Jika memenangkan laga ini, Chelsea akan menghadapi pemenang babak 16 besar lainnya yang mempertemukan Leyton Orient vs Tottenham Hotspur. Sedianya, laga Leyton Orient vs Tottenham digelar dini hari nanti atau berbarengan dengan laga Chelsea vs Barnsley.

Namun, laga mesti ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Hal itu karena tercatat ada 10 pemain Leyton Orient yang terpapar virus corona.

Karena itu, Federasi Sepakbola Inggris mencoba berbaik hati. Alih-alih meloloskan Tottenham lewat kemenangan WO, mereka menjadwal ulang laga Leyton Orien vs The Lilywhites –julukan Tottenham.

Berikut prediksi susunan pemain Chelsea kontra Barnsley:

(4-3-3): Caballero; Azpilicueta, Rudiger, Tomori, Emerson; Jorginho, Barkley, Loftus-Cheek; Havertz, Hudson-Odoi, Abraham.