UNDIAN Fase Grup Liga Champions 2020-2021 baru dilangsungkan pada Jumat 2 Oktober 2020 pukul 00.00 WIB. Namun, sebelum undian dilangsungkan, wajib hukumnya ditemukan 32 klub kontestan Liga Champions 2020-2021.

Sejauh ini, baru 26 klub yang dinyatakan lolos ke Fase Grup Liga Champions 2020-2021. Lantas, bagaimana Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) mencari enam tim tersisa untuk melengkapi 32 klub kontestan Liga Champions 2020-2021?

Sedari Juli 2020, UEFA menggelar babak pendahuluan mulai dari preliminary round, Kualifikasi I, II, III hingga playoff. Saat ini ada 12 klub yang bersaing di babak playoff untuk memperebutkan enam slot tersisa di Fase Grup Liga Champions 2020-2021.

Menggunakan format kandang-tandang, sebanyak 12 klub itu akan melakoni pertandingan pada 23-24 September dan 30 September-1 Oktober 2020. Dini hari tadi ada tiga pertandingan yang dilangsungkan.

Slavia Praha yang bertindak sebagai tuan rumah ditahan wakil Denmark, Midtjylland, dengan skor 0-0. Kemudian di laga lain, jagoan Israel Maccabi Tel Aviv ditumbangkan tim tamu asal Austria Red Bull Salzburg dengan skor 1-2.

Sementara itu, satu pertandingan lain mempertemukan Krasnodar (Rusia) kontra PAOK (Yunani). Hasilnya, Krasnodar menang tipis 2-1 atas PAOK.

Kemudian dini hari nanti atau Kamis 24 September 2020 pukul 02.00 WIB, akan dilangsungkan tiga pertandingan lain di babak playoff. Sebanyak tiga pertandingan itu mempertemukan Olympiacos (Yunani) vs Omonia (Siprus), Molde (Norwegia) vs Ferencvaros (Hungaria) dan Gent (Belgia) vs Dynamo Kyiv (Ukraina).

Berikut jadwal Liga Champions 2020-2021 dini hari nanti:

Kamis 24 September 2020 pukul 02.00 WIB

Olympiacos vs Omonia

Molde vs Ferencvaros

Gent vs Dynamo Kyiv.

