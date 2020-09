MALANG - Arema FC resmi memperkenalkan pelatih barunya Carlos Oliveira. Pelatih berkebangsaan Brasil ini sebelumnya dikenalkan melalui konferensi pers virtual kepada media pada Kamis (17/9/2020).

Arema FC menjadi tim kedua yang ditangani pelatih bernama lengkap Carlos Carvalho de Oliveira di Asia Tenggara. Sebelumnya, ia pernah melatih Becamex, klub asal Vietnam.

Namun, selain itu, pelatih berusia 59 tahun ini malang melintang mencicipi atmosfer pesepakbolaan di sejumlah liga. Sebut saja seperti liga di Brasil, Jepang, Amerika, Finlandia, hingga Meksiko.

Tak hanya menjadi pelatih kepala, Carlos juga mengisi sejumlah posisi mulai asisten pelatih, manajer, hingga manajer pencari bakat pemain muda saat di Kashima Antlers Youth di Jepang pada tahun 2003-2004.

Berikut karier Carlos Oliveira sebelum menangani Arema FC.

2019 Becamex Bình Dương (head coach/ ke-4 Vietnam League 1)

2018 Carlos Oliveira Soccer Academy New York City (manager and scout for Brazilian clubs in North America)

2015-2017 Barra Futebol Clube, Rio de Janeiro Brazil (Scout Manager)

2015 SC Patrocinense Minas Gerais Brazil (head coach/ke-5 Grup B Campeonato Mineiro 2)

2014 SC Patrocinense Minas Gerais Brazil (head coach/ke-5 Grup B Campeonato Mineiro 2)

2013 Uberaba Sport Club Minas Gerais Brazil (asisten pelatih/ke-6 Grup A Campeonato Mineiro 2)

2012 Uberaba Sport Club Minas Gerais Brazil (asisten pelatih/ke-12 Campeonato Mineiro 1)

2009 FC Honka (asisten pelatih/runner up Veikkausliiga/Div.1 Finlandia)

2009 Guarani FC (head coach/runner up Serie B Brazil)

2008 Guarani FC (head coach/runner up Serie C Brazil)

2008 Myllykosken Pallo-47 (asisten pelatih/ke-5 Veikkausliiga/Div.1 Finlandia)

2007 Myllykosken Pallo-47 (asisten pelatih/ke-5 Veikkausliiga/Div.1 Finlandia)

2006 Clube de Regatas Brasil (asisten pelatih/ke-16 Serie B Brazil)

2005 Clube de Regatas Brasil (asisten pelatih/ke-12 Serie B Brazil)

2004-2005 Tim Nasional Bolivia (asisten pelatih)

2004 Atlas Futbol Club U20 Meksiko (head coach/Apertura U20 League)

2003-2004 Kashima Antlers Youth Jepang (scout manager)

2002/2003 Pratt Institute New York AS (head coach//NCAA Division III Football Championship)

2000/2001 Westport Soccer Association Connecticut USA (head coach)

1996-2000 BB SMM FIFA Agency New York AS (manajer)

1992-1996 Sacred Heart University Connecticut AS (asisten pelatih/NCAA Division I Football Championship)

(mrh)